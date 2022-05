Nález obřího zubu by mohl přepsat naše poznatky o prehistorické evoluci

Vědci nalezli pozůstatky tří obrovských ichtyosaurů, včetně jednoho zubu tak velkého, že hravě strčí do kapsy všechny ostatní dosud objevené zkamenělé zuby stejného druhu dinosaura.

Jak je uvedeno ve studii publikované v Journal of Vertebrate Paleontology, tým získal fosilie z Kössenského souvrství švýcarských Alp – geologického útvaru, jehož historie sahá až do pozdního triasu.

Dotyčný zub, kterému chybí většina korunky, je asi 10 cm dlouhý a jeho kořen je dvakrát širší než v případě jakéhokoliv jiného známého vodního plaza. Odborníci předpokládají, že starověký obr, kterému patřil, měřil cca 15 metrů, což odpovídá zhruba polovině velkosti dospělé modré velryby.

„Větší je vždy lepší!“

„Větší je vždy lepší, komentoval to hlavní badatel Martin Sander z University of Bonn. „Pro paleontologii je to velká ostuda, že o těchto obřích ichtyosaurech víme tak málo, navzdory mimořádné velikosti jejich fosilií.“

Tento objev by mohl naznačovat, že ichtyosauři z pozdního triasu – jako tento, který žil asi před 200 miliony let – byli výrazně mohutnější než jejich známější jurští příbuzní.

Stále však zůstává mnoho nezodpovězených otázek. „Těžko říct, jestli ten zub pochází z velkého ichtyosaura s obřími zuby, nebo z obřího ichtyosaura s průměrně velkými zuby,“ připustil Sander