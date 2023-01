Námořníci rozcupovali suchozemský rychlostní rekord. Karbonová raketa připomíná loď opravdu jen vzdáleně

Nedávno nám Kuba Čížek vysvětlil, jak je možné, že plachetnice pluje třikrát rychleji než vítr, který ji pohání. Dnes se zaměříme na absolutní hodnoty – jaký je rychlostní rekord lodi poháněné větrem? U lodí se neměří okamžitá rychlost, ale průměr na různých distancích. Nejprestižnější jsou tři následující:

Rekord z roku 2012 drží Paul Larsen, který ve Walvis Bay v Namibii s lodí Vestas Sailrocket 2 plul rychlostí 65,45 uzlů, což je 121 km/h. Námořní míle (1,852 km): O šest dní dříve i tento rekord stanovil Larsen a má hodnotu 55,32 uzlů (102 km/h).

Zajímavé jsou i rekordní lodě. Něco jako Banque Populaire V (první obrázek) už jste patrně viděli, ale jednomístná Vestas Sailrocket 2 klasickou jachtu připomíná opravdu už jen vzdáleně (další snímky včetně schématu najdete v galerii).

Z vody na sůl

Působivé hodnoty, že? Ale co se stane, když úspěšní jachtaři postaví větrem poháněný stroj pro jízdu po suché zemi? Přesně to udělal Emirates Team New Zealand, tedy tým, který vyhrál prestižní America's Cup vícekrát, než jakýkoliv jiný tým v 171 let dlouhé historii.

Pro překonání světového rekordu (202,9 km/h, Rickard Jenkins, GB, 2009) si vybral solné jezero Gairdner v jižní Austrálii. Po řadě testů tým požádal o oficiálně měřený pokus a 11. prosince 2022 Glenn Ashby dotlačil stroj jménem Horonuku až na hodnotu 222,43 km/h.



Na rychlost Horonuku 222 km/h stačil vítr o rychlosti necelých 41 km/h.

To je více než pětinásobek...

Na jednu stranu zdrcující pokoření předchozího rekordu, na stranu druhou měl tým ambice dostat se až k 250 km/h. Potenciál tu rozhodně je. Vždyť při tomto pokusu foukal vítr jen 22 uzlů (41 km/h), zato předchozí rekordmani měli při rychlosti 203 km/h k dispozici vítr mezi 26 a 40 uzly (tedy 48 až 74 km/h).



Horonuku, suchozemský projekt špičkového jachtařského týmu Emirates Team New Zealand (další snímky stroje a rekordní jízdy najdete v galerii po kliknutí na náhled)

Emirates Team New Zealand už prohlásil, že má v plánu pár dalších technických úprav, počká na lepší povětrnostní podmínky, sušší povrch jezera a ještě začátkem roku 2023 zkusí rekord posunout dál.

Záběry z rekordní jízdy: