Nápad v NASA: Pošleme na Mars robotického psa – marťansky vyšlechtěného Spota

Odborníci z NASA přišli se zajímavým nápadem: vyslat na rudou planetu místo klasického kolového roveru robotického psa. Ten by se mohl snadněji pohybovat na delší vzdálenosti i překonávat obtížný terén.

Podle LiveScience by se konkrétně mělo jednat o Spota od společnosti Boston Dynamics – respektive jeho modifikovanou verzi, která by byla schopna provozu v podmínkách na Marsu. Za účelem otestování této myšlenky byl už vytvořen první prototyp. Tzv. Au-Spot je vybaven novým zařízením, které mu mimo jiné usnadňuje navigaci v neznámém prostředí.

Robopes by na Marsu plnil různé úkoly, například mapoval tamější jeskyně a tunely a přitom hledal vhodná místa pro založení základny. Právě tyto činnosti si momentálně „nacvičuje“ v obdobných geologických útvarech v Kalifornii.

„Jednoho dne by to mohlo umožnit realizaci revolučních vědeckých misí na povrchu i pod povrchem Marsu, což by posunulo hranice schopnosti NASA zkoumat tradičně nepřístupná místa,“ uvedl realizační tým.

Připomeňme, že aktuálně na Mars cestuje robot Perseverance, což je šestikolový rover velikosti automobilu. Přestože má velmi variabilní podvozek a kola na nezávislých ramenech, všude se nedostane. Spot by zvládl prozkoumávat ještě daleko náročnější terény.



Vizualizace roveru Perseverance a také jeho reálná podoba a tým, který na něm pracoval