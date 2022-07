Nápady jako ze sci-fi románu. Japonci chtějí na Měsíci a Marsu vytvořit umělou gravitaci

V posledních letech je jedním z hlavních bodů většiny vesmírných programů návrat člověka na Měsíc. Podílet se chtějí i Japonci – badatelé a technici z Kjótské univerzity a společnosti Kajima Corporation zveřejnili svůj společný návrh trojího přístupu k udržitelnému lidskému životu na povrchu jediné přirozené družice naší planety.

Výzkum vesmíru bude pravděpodobně v budoucnosti zahrnovat delší pobyty v prostředí s nízkou gravitací, ať už na oběžné dráze nebo na povrchu jiné planety. Problémem je, že dlouhodobý pobyt ve vesmíru způsobuje u astronautů úbytek kostí, přičemž jejich kosti se nikdy nevrátí do normálu. Japonci se proto snaží navrhnout možné řešení.

Japonské sci-fi

Návrhy, které byly minulý týden prezentovány v tiskové zprávě, vypadají jako vytržené ze stránek nějakého sci-fi románu. Plán se skládá ze tří různých prvků, z nichž první, označovaný jako „Sklo“ („Glass“), má za cíl přinést na Měsíc a Mars umělou gravitaci simulovanou prostřednictvím odstředivé síly.

Gravitace na Měsíci odpovídá přibližně 16,5 % a na Marsu 37,9 % zemské přitažlivosti. Lunar Glass a Mars Glass by mohly tento rozdíl překlenout. Jedná se o obrovské rotující kužely, které budou využívat odstředivou sílu k simulaci účinků zemské gravitace.

Rotující kužely mají mít poloměr asi 100 metrů, výšku 400 metrů a budou se otáčet jednou za 20 sekund. Tím se pro osoby uvnitř vytvoří zážitek odpovídající gravitační síle 1 g (tj. odpovídající gravitaci na Zemi). Výzkumníci plánují, že Lunar Glass bude postaven ve druhé polovině 21. století, což se zdá být, vzhledem k zjevné technologické odbornosti, která je k tomu zapotřebí, nepřiměřeně optimistické.

Další prvky z plánu

Druhým prvkem plánu je „hlavní biomový komplex“ („core biome complex“) pro „přemístění redukovaného ekosystému do vesmíru“. Měl by existovat v rámci struktury Moon Glass, respektive Mars Glass, a podle návrhu by v něm žili lidé.

Posledním prvkem návrhu je „Hexagon Space Track“ neboli Hexatrack – vysokorychlostní dopravní infrastruktura, která by spojila Zemi, Mars a Měsíc. Hexatrack bude vyžadovat nejméně tři různé stanice: jednu na marsovském měsíci Phobos, jednu na oběžné dráze Země a jednu poblíž Měsíce (pravděpodobně v blízkosti plánované Lunar Gateway).

Cesta zpět na Měsíc se blíží každým dnem a stejně tak roste zájem o osídlení Marsu. Hlavní překážkou dlouhodobého pobytu na těchto tělesech je gravitace. Návrh Kjótské univerzity a společnosti Kajima Corporation je nesporně vzrušující a slibný, ale pokud se skutečně povede uvést ho do praxe, potrvá to v lepším případě desítky let.