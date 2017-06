Náporové rakety jsou smrtící i pro nejmodernější stíhačky

Moderní bojové letouny jsou velmi rychlé, obratné, taky stealth. Jak s něčím takovým bojovat? V Číně vyvíjejí nadzvukové střely vzduch-vzduch s náporovým pohonem, které ztrojnásobí dosah dnešních čínských raket vzduch-vzduch. Náporový pohon těmto střelám poskytne velký dolet, lepší manévrovací schopnosti a samozřejmě také vyšší rychlost.

Náporový pohon neboli ramjet, představuje jednoduchý typ reaktivního pohonu. Je to vlastně trubice otevřená na obou koncích, která se uvnitř zužuje. Do trubice proudí za letu vzduch, který se uvnitř stlačí a motor do něj přidává palivo. Spaliny pak vysokou rychlostí unikají tryskou ven a ženou poháněný stroj vpřed. Náporový pohon nefunguje, když je stroj v klidu. Ke svému provozu potřebuje určitou minimální rychlost.

Čínská výzkumná instituce 4. Research Institute of the China Aerospace Science & Technology Corporation (CASC) nedávno ohlásila dva úspěšné testy náporového pohonu u raket typu vzduch-vzduch. Podle informací z Číny jsou tyto rakety nadzvukové a letěly rychlost kolem Mach 5.

Tyto rakety by měly používat pevné palivo, díky čemuž je jejich použití více operativní, než v případě kapalných paliv. Rychlost a výkon ramjetů na pevné palivo přitom lze ovládat regulováním množství vzduchu, který proudí do pohonu.

Odborníci se domnívají, že ramjetový pohon až ztrojnásobí dosah raket vzduch-vzduch kategorie BVRAAM (anglicky beyond-visual-range air-to-air missile), tedy takových, které lze vypálit na protivníka, aniž by ho pilot viděl na vlastní oči.

Současné čínské letecké rakety BVRAAM, jako je například PL-12, doletí do vzdálenosti kolem 100 kilometrů. S náporovým pohonem by to mohlo být až kolem 320 kilometrů. To by v budoucích konfliktech mohlo hrát zásadní roli. Rakety s náporovým pohonem mají totiž velkou výhodu v tom, že nemusejí nést okysličovadlo. Náporový motor využívá kyslík ze vzduchu, kterým raketa s náporovým pohonem právě prolétá.

Pokud Čína doopravdy zavede do výzbroje letecké střely s náporovým pohonem, tak v této oblasti dosáhnou technologické převahy nad letouny Spojenými státy. Nejmodernější americké rakety BVRAAM, což jsou AMRAAM AIM-120D, dosahují rychlosti jen kolem Mach 4 a doletí do vzdálenosti kolem 160 kilometrů. Čínské střely by podle všeho překonaly i nejnovější evropské protiletadlové střely BVRAAM s náporovým pohonem, tedy MBDA Meteor. Jejich dosah činí zhruba 100 kilometrů.

Nové náporové střely vzduch-vzduch by měly dostat čínské bojové letouny, jako jsou například stealth stíhačky J-20 a J-31. Každý z těchto strojů může nést až 6 střel BVRAAM.

