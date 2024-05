Nárazem zničený most v Baltimoru nahradí nový, hotový bude v roce 2028. Loď stále vězí pod troskami

Více než měsíc po osudném nárazu nákladní kontejnerové lodě Dali do jednoho z pilířů mostu Francise Scotta Keye v americkém Baltimoru se začíná rýsovat náhrada. Marylandské ministerstvo dopravy ve čtvrtek 2. května potvrdilo, že hodlá tuto důležitou stavbu nahradit novým mostem, přestože se náklady mohou vyšplhat do miliard dolarů.

Odhadované náklady se pohybují mezi 1,7 a 1,9 miliardami amerických dolarů (tj. 40 až 44 miliard korun). Dle mluvčího marylandského ministerstva dopravy Davida Broughtona by měl být nový most postaven do podzimu roku 2028. Podrobnosti přináší Associated Press.



Pro představu: když teď chcete 6 km dlouhý most objet, najedete asi 25 km.

Část zaplatí pojišťovna

Zástupci marylandských úřadů uvedli, že odhady nákladů na rekonstrukci mostu odpovídají podobným projektům tohoto rozsahu a složitosti. Účet za stavbu částečně pokryje pojistka, nicméně většina finančních prostředků půjde ze státní pokladny. Prezident Joe Biden několik hodin po zřícení mostu slíbil, že „federální vláda zaplatí veškeré náklady na rekonstrukci mostu Francise Scotta Keye“.

Pojišťovna, u které byl most Francise Scotta Keye pojištěn, potvrdila, že vyplatí státu Maryland částku ve výši 350 milionů dolarů, tedy v přepočtu přibližně 8,1 miliard korun. Očekává se, že k převodu peněz dojde v průběhu několika následujících dní.

Provozovatel lodě Dali se několikrát pokusil snížit svou finanční odpovědnost – mimo jiné se odvolával na starý námořní zákon, který omezuje částku, kterou musí lodní společnosti vynaložit po katastrofách. Hledal také způsoby, jak rozložit svou odpovědnost mezi všechny firmy, které měly na palubě lodě náklad.

Byla nalezena pátá oběť

V souvislosti s pokračujícími záchrannými pracemi úřady ve středu 1. května pozdě večer oznámily, že nalezly tělo páté osoby, která byla po zřícení mostu 26. března pohřešována. Aktuálně je tak pohřešován již jen jeden člen původně osmičlenné údržbářské čety, která v okamžiku havárie pracovala na mostě.

Nalezená oběť byla identifikována jako 49letý Miguel Angel Luna Gonzalez z Glen Burnie v Marylandu. Všech šest obětí byli latinskoameričtí přistěhovalci, kteří přišli do Spojených států z Mexika, Guatemaly, Salvadoru a Hondurasu.

Kontejnerová loď Dali stále stojí uprostřed trosek, nicméně intenzivně se pracuje na jejím odstranění, aby bylo možné obnovit námořní dopravu v baltimorském přístavu. Úřady očekávají, že silně poškozené plavidlo bude odstraněno do pátku 10. května. Po vyproštění bude odtaženo do baltimorského přístavu.