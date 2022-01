„Náš nový vesmírný laser rozhodně není zbraň, ale jeho větší verze může být“ tvrdí čínský vědec

Čína vyvinula laser, který může být namontován na satelit, aby umožnil vysokorychlostní komunikaci či sledování a identifikaci vybraných objektů. Upozornil na to deník South China Morning Post.

Z dostupných informací plyne, že tým už provedl několik úspěšných zkoušek na naší planetě a nyní připravuje první testovací misi ve vesmíru.

Jelikož dotyčné zařízení je relativně malé – váží méně než 1,5 kg a to včetně zdroje energie – podle odborníků se rozhodně nejedná o zbraň. Jak ale prohlásil nejmenovaný vědec z Chinese Academy of Sciences, pro jeho případnou větší verzi by to již platit nemuselo.

Čína není sama

Takový „útočný“ laser by ničil vzdálené cíle generováním rázových vln. Nabité částice by rovněž mohly být použity k poškození senzorů naváděcích systémů nepřátelských raket.

SCMP v dané souvislosti tvrdí, že na podobném systému určeném pro nasazení na oběžné dráze pracují i USA. Jejich laser by měl být schopen sestřelovat hypersonické zbraně dříve, než stačí napáchat nějaké škody.

Dodejme, že Čína rovněž dělá velké pokroky ve vývoji laserů,s jejichž pomocí mohou satelity pořizovat velice detailní snímky a bleskově přenášet data zpět na Zemi.

