NASA a JAXA pracují na obytném voze určeném pro provoz na Měsíci

Pokud jde o podobu budoucích měsíčních habitatů, na internetu lehce dohledáte spoustu různých návrhů: nafukovací stany, podzemní základny… nebo dokonce i konstrukce, které by bylo možné s trochou fantazie označit za „obří houby“.

Kosmické agentury JAXA a NASA nyní zkoumají možnosti jiného zajímavého řešení. Podle serveru Ars Technica pracují na obytném voze, tzv. „ervéčku“ (recreational vehicle, RV).

Přesněji řečeno, japonská JAXA se tomuto projektu věnuje již přes dva roky, zatímco NASA se zapojuje teprve nyní. Důvodem je skutečnost, že americká agentura čelí finančním škrtům i dalším problémům. Toto partnerství je pro ni tak mnohem výhodnější, než kdyby musela vyvíjet své vlastní vozidlo.

Minimum životního prostoru

„Rozpočet NASA je napnutý a docela hubený a tohle jim pomáhá, aby si mohli dovolit to udělat,“ konstatoval lunární vědec Clive Neal z University of Notre Dame.

První verze, kterou JAXA představila loni, ještě vypadala jen jako klasický rover pro dvě osoby. Zatím není jasné, zda byly v mezičase provedeny další úpravy, které by tento rover přeměnily na pojízdný habitat.

Každopádně je vcelku zřejmé, že taková RV by nebyla právě luxusní a lidé, kteří by v nich žili, by měli k dispozici jen velice málo prostoru.