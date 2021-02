NASA: Černá plíseň by mohla přežít na Marsu

Houba Stachybotrys chartarum, známá rovněž jako černá plíseň, by mohla přežít na Marsu. Plyne to z výsledků experimentu, který provedli odborníci z NASA a German Aerospace Center (DLR).

V rámci tohoto experimentu badatelé do stratosféry vyslali kontejner zvaný MARSBOx (Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival and Biological Outcomes experiment). Ten byl naplněn umělou marsovskou atmosférou a rovněž v něm panoval stejný tlak jako na rudé planetě.

V MARSBOxu se nacházely různé pozemské mikroorganismy, přičemž vybrané vrstvy byly chráněny před nebezpečným zářením, zatímco jiné nikoliv.

Důležitý výzkum

„Některé mikroby, zejména spory houby černé plísně, dokázaly cestu přežít, i když byly vystaveny velmi vysokému UV záření,“ uvedla mikrobioložka Marta Filipa Cortesão z DLR.

Tento výzkum je významný hned z několika hledisek. „K dlouhodobým pilotovaným misím na Mars potřebujeme vědět, jak by na rudé planetě přežívaly mikroorganismy asociované s lidmi, protože některé mohou představovat zdravotní riziko pro astronauty,“ vysvětlila Katharina Siems z DLR.

„Kromě toho však některé mikroby mohou být neocenitelné pro průzkum vesmíru. Mohly by nám pomoci produkovat zásoby potravin a materiálu nezávisle na Zemi, což bude zásadní, když budeme daleko od domova,“ dodala.