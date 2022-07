NASA chce na Měsíci jaderný reaktor. Proč to tentokrát nevyřeší 10× lehčí fotovoltaika?

NASA vypsala „výběrové řízení“ na jaderný reaktor, který by zvládl na Měsíci dodávat konstantní výkon 40 kW po dobu 10 let. Problém je, že nesmí vážit více než 5 tun a musí se vejít do tubusu rakety s průměrem 4 metry.

Proč tentokrát nestačí solární panely? Vždyť při stejném výkonu by vážily jen půl tuny… Proměnlivá vzdálenost od Slunce v tomto případě není velký problém, ale dva týdny dlouhá noc rozhodně ano. Tak dlouhá doba v tak nízké teplotě se bateriemi vykrývá velmi špatně.

Jsou tu i jednoduché a naprosto spolehlivé atomové baterie, kterým jsme věnovali jeden z minulých dílů Z VESMÍRU. Samy o sobě mají malý výkon a vysokou hmotnost, ale v kombinaci se solárními panely a bateriemi už vypadají slibně. Takže proč ten jaderný reaktor?

Podívejte se i na starší díly pořadu Z VESMÍRU: