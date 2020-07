NASA chce pozorovat novorozené hvězdy z balonu o velikosti fotbalového stadionu

Jet Propulsion Lab chce pozorovat novorozené hvězdy z balonu o šířce zhruba 120 metrů. Tato mise dostala název ASTHROS (Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths) a její začátek je naplánován na prosinec 2023.

Dotyčný balon by se měl cca tři týdny vznášet nad Antarktidou ve výšce zhruba 40 kilometrů. To je sice hluboko pod tzv. Kármánovou hranicí, ale pro potřeby zachycování infračerveného světla (které blokuje silná zemská atmosféra) to bude úplně stačit.

„Balónové mise jako ASTHROS jsou rizikovější než vesmírné mise, ale přinášejí vysoké odměny při skromných nákladech,“ uvedl ve svém prohlášení projektový manažer Jose Siles z JPL.

Investice do budoucnosti

„Tato mise zkoušením nových technologií a poskytováním školení nadcházející generaci inženýrů a vědců vydláždí cestu pro budoucí vesmírné mise,“ dodal Siles.

Tým doufá, že sledování infračerveného světla mu umožní měřit rychlost a pohyb mračen plynu obklopujících nově vzniklé hvězdy. Cílem bude vytvořit podrobné 3D mapy zachycující chování těchto mračen a jejich vliv na proces formování nových hvězd.

Z dostupných informací plyne, že na začátek srpna je naplánována integrace a testování hlavního vědeckého nástroje – 2,5 metru dlouhého teleskopu – i dalších elektronických systémů. Ty budou umístěny v gondole, která se později pomocí padáku snese zpět na zem.