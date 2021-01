NASA chystá nový vesmírný dalekohled. Zaměří se na inflaci i stavební kameny života

V letošním roce nás čeká dlouho očekávaný start nejdražšího kosmického dalekohledu v historii. JWST bude pracovat v infračervené části spektra (0,6 až 28,3 mikrometrů). Nebude ale stíhat vše, a tak vznikají i menší dalekohledy pracující na podobném písečku.

NASA nyní schválila koncept kosmického dalekohledu SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionisation and Ices Explorer), který bude pracovat s vlnovými délkami od 0,75 po 5 mikrometrů.

Zatímco JWST vyjde na 10 miliard dolarů, SPHEREx pracuje s rozpočtem ve výši 242 milionů dolarů a malým teleskopem o průměru jen 20 centimetrů. Celkové náklady na misi budou ale větší (cca 430 milionů), protože nezahrnují start.

Od inflace po základy života

JWST se zaměří na konkrétní cíle, SPHEREx bude prohledávat celou oblohu. Během dvouleté mise má zmapovat oblohu čtyřikrát. Celkem zmapuje 300 milionů galaxií a 100 milionů hvězd v naší Galaxii.

SPHEREx bude mít dva základní cíle. V první řadě se podívá na rudé posuvy galaxií. Spektrální čáry galaxií se posouvají k rudému konci a platí, že rudý posuv je tím větší, čím větší je vzdálenost galaxie od nás. Díky datům z dalekohledu SPHEREx vědci sestaví trojrozměrnou mapu galaxií. Vědcům se to bude hodit pro průzkum inflace.

Tak zvaní inflační teorie předpokládá, že se vesmír po určitou dobu krátce po svém vzniku nepředstavitelně rychle nafoukl. Inflace sice trvala krátce (zřejmě od 10-36 po 10-32 sekundy po velkém třesku), ale ovlivnila podobu vesmíru do dnešních dní. Inflace vysvětluje dnešní podobu vesmíru, ale třeba i to, že reliktní záření (pozůstatek po velkém třesku) je ve všech směrech více méně konstantní.

„Kosmologická“ data z dalekohledu vědci využijí také v kombinaci s daty z dalších připravovaných dalekohledů – například Euclidu a Nancy Grace Roman Space Telescope, které se zaměří na studium skryté energie.

Dalším úkolem dalekohledu SPHEREx bude výzkum složení molekulárních mračen, ze kterých vznikají protoplanetární disky a následně celé planetární systémy. Vědce bude zajímat výskyt základních stavebních kamenů života v těchto mračnech.

Start kosmického dalekohledu SPHEREx je aktuálně naplánován na období od června 2024 do dubna 2025.