NASA dala dohromady tým pro výzkum fenoménu UFO. Na první studii by měl začít pracovat tento týden

NASA oznámila, že dala dohromady šestnáctičlenný tým, jehož úkolem bude prošetřit zprávy o UFO, respektive UAP (unidentified aerial phenomena). Na první studii by měl začít pracovat tento týden.

Členem této skupiny je např. bývalý astronaut Scott Kelly (který během čtyř samostatných misí strávil celkem 520 dní na oběžné dráze), vědecký novinář či CEO společnosti zabývající se vesmírnými technologiemi.

„Zkoumání neznámého ve vesmíru a atmosféře je srdcem toho, kdo jsme v NASA,“ komentoval to astrofyzik Thomas Zurbuchen. „Porozumění údajům, která máme o neidentifikovaných vzdušných jevech, je zásadní pro to, abychom mohli vyvodit vědecké závěry o tom, co se děje na naší obloze.“

Příliš mnoho dat

Výše jmenovaná kosmická agentura tak opět potvrdila, že to se seriózním výzkumem této problematiky myslí opravdu vážně. Vzhledem k obrovskému množství dat, která jsou v současnosti k dispozici, však půjde o vpravdě gargantuovský úkol.

„Tým určí, jak mohou být data shromážděná civilními vládními subjekty, komerční data a data z jiných zdrojů potenciálně analyzována, aby osvětlila UAP,“ uvádí se mj. v prohlášení.

„Data jsou jazykem vědců a činí nevysvětlitelné vysvětlitelným,“ dodal k tomu Zurbuchen.