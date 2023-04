NASA do vývoje nových skafandrů investuje miliardy dolarů, ty od Axiomu přitom ani nebude vlastnit

Chcete vyvinout a používat nový skafandr! Připravte si pořádný balík. NASA v rámci tzv. Exploration Extravehicular Activity Services Contract do roku 2034 rozdělí mezi několik soukromých firem 3,5 miliardy dolarů, což někteří označují za nehoráznou částku.

Jednou z těchto firem je i Axiom Space, jehož produkty přitom jmenovaná kosmická agentura ani nebude vlastnit – podle dostupných informací si je bude pouze pronajímat. Prý se to ale vyplatí.

„Jde o velice intenzivní program, který zajišťuje, že když astronauti vystoupí na měsíční povrch ve skafandru Axiom, bude to velmi bezpečný design a bude to design, který je velmi výkonný,“ komentoval to Russel Ralston z Axiomu v rozhovoru pro News 6 Orlando.

„Skafandr je skutečně kosmická loď. To znamená, že disponuje spoustou stejných systémů podpory života a bezpečnostních systémů a dalších věcí, které byste museli navrhnout jako součást designu jakékoli kosmické lodi,“ dodal.

Astronauty musí jejich oblek chránit mj. před extrémními výkyvy teplot. „Když se jdete projít do vesmíru, můžete se držet zábradlí, které má teplotu 200 stupňů Fahrenheita nebo -200 stupňů Fahrenheita,“ poznamenal Ralston.

Tento konkrétní problém Axiom nakonec vyřešil tím, že systémy podpory života ve svém skafandru vybavil výparníkem s vodní membránou, který se liší od starého chlazení založeného na sublimaci.