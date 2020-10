NASA i PTScientists: Kdo všechno chce do konce příštího roku letět na Měsíc?

V posledních letech jsme svědky dlouho očekávané renesance letů do vesmíru, na které se tentokrát nemalou měrou podílejí i technologičtí vizionáři se svými společnostmi. Týká se to i naší přirozené oběžnice, o kterou je stále větší zájem, jak mezi státními kosmickými agenturami, tak i mezi soukromníky. Čerstvé neúspěchy při pokusech o přistání na povrchu Luny ukazují, že rozhodně nejde o jednoduchou či přímo rutinní záležitost.

Ještě letos v listopadu by měla odstartovat čínská mise Čchang-e 5 s nosnou raketou Dlouhý pochod 5, která navazuje na čtyři předchozí úspěšné sondy programu Čchang-e. Stejně jako v případě misí Čchang-e 3 a 4 by měl přistávací modul mise přistát na měsíčním povrchu, tentokrát v oblasti vulkanické formace Mons Rümker, která se nachází v Oceánu bouří, v severozápadní části přivrácené strany Měsíce.

CAPSTONE je experimentem americké vesmírné agentury NASA. Jde o cubesatovou sondu, kterou tvoří celkem 12 cubesatových jednotek, kostek o hraně 10 cm. Měla by se dostat na oběžnou dráhu kolem Měsíce, kde bude testovat stabilitu oběžné dráhy pro plánovanou kosmickou stanici Lunar Gateway. Sonda CAPSTONE bude také testovat navigační systém, který bude měřit polohu sondy vůči jinému americkému orbiteru, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), aniž by spoléhal na data pozemních stanic.

V prvním čtvrtletí roku 2012 se k Měsíci chystá společnost Rocket Lab, která se proslavila svými malými nosnými raketami Electron. Stejná nosná raketa by měla vynést pozoruhodnou kosmickou sondu CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment). Ke startu by mělo dojít na novém kosmodromu společnosti Rocket Lab – Launch Complex-2, který se nachází v areálu Mid-Atlantic Regional Spaceport (MARS), na ostrově Wallops ve Virginii.

Lander Peregrine by měl v rámci mise nazvané jednoduše Mission One dopravit na povrch Luny celou řadu dílčích nákladů a misí. Půjde o 14 komerčních nákladů a dalších 14 nákladů v rámci programu NASA Commercial Lunar Payload Services. Jde o velice zajímavé projekty, včetně malých roverů japonských Hakuto, chilských Team AngelicvM, nebo britských Spacebit, jejichž neobvyklý miniaturní pavoukovitý rover bude kráčet po 4 končetinách. Součástí nákladu je i kosmická verze Wikipedie a materiály projektu Rosetta Project.

Na listopad 2021 se připravuje historicky první mise programu návratu NASA na Měsíc – Artemis 1. Bude to první let kosmické lodi Orion (také MPCV, Multi-Purpose Crew Vehicle) s těžkou nosnou raketou SLS (Space Launch System).

Jde o jeden ze tří prvních landerů, které by měly přistát na Měsíci v rámci programu Commercial Lunar Payload Services. 1,5 tunový lander by měl na Měsíc dopravovat 100 kilogramů nákladu.

Luna 25

V říjnu 2021 chtějí na Měsíc letět i Rusové. Jejich lunární lander Luna 25 by měl v rámci programu Luna-Glob přistát poblíž jižního pólu Měsíce, v impaktním kráteru Boguslawsky. Součástí mise by mělo být i vyslání impaktorů, které by měly narazit do povrchu Měsíce.

Luna 25 by měla mít na palubě řadu vědeckých přístrojů a také zařízení pro odběr vzorků. Hlavním cílem mise bude prověření technologie pro přistání na Měsíci.