NASA má obavy z toho, že Čína se dostane k měsíční vodě jako první

Šéf NASA Bill Nelson má obavy z toho, že Čína by mohla začít využívat měsíční vodu dříve než USA. Přiznal to během nedávného rozhovoru pro španělský list El País.

„Myslím, že Spojené státy se dostanou na Měsíc jako první. Víc mě znepokojuje, že oni i my přistaneme na jižním pólu, o němž se domníváme, že se na něm nachází voda,“ konstatoval.

„Voda je důležitá, protože se skládá z kyslíku a vodíku, tedy kyslíku k dýchání a vodíku pro raketové palivo. Chceme zachovat tyto potenciální zásoby pro mezinárodní společenství a zabránit Číně v tom, aby přišla a řekla, že voda je její, stejně jako to udělala se Spratly Islands,“ dodal.

Artemis Accords

Nelson na toto téma promluvil v souvislosti s tzv. Artemis Accords, což je právně nezávazná dohoda o spolupráci mezi státy zkoumajícími vesmír. Čína ji podle očekávání nepodepsala.

„Jsou to principy zdravého rozumu, jako je mírové využívání vesmíru, sbližování se, abychom si navzájem pomáhali v dobách nebezpečí... Také to vylučuje, že by někdo mohl dosáhnout Měsíce a nárokovat si nějaké území a zabránit tak ostatním v přístupu k němu,“ vysvětlil Nelson.

„A právě tady myslím na Čínu a na to, co udělala na Spratly Islands v Jihočínském moři. Toto území bylo v mezinárodních vodách a Čína přišla a prohlásila ho za své.“