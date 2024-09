NASA má podle odborníků velké problémy. Čelí odlivu mozků

NASA se aktuálně nachází ve velkých problémech. Alespoň to plyne to z obsáhlé zprávy NASA at a Crossroads, kterou nedávno publikovala skupina odborníků na letecký průmysl.

Hlavním důvodem je skutečnost, že nejlepší inženýři dotyčné kosmické agentury odcházejí do důchodu nebo do soukromého sektoru, kde mají výrazně lepší platy. Kromě toho je NASA prý až příliš zaměřena na krátkodobé plánování.

Pravděpodobně i proto stále více spolupracuje s různými komerčními subjekty. Jenže jak názorně ukazuje kauza Starlineru, výsledky podobných projektů rozhodně nemusí být vždy dobré – což potenciální uchazeče o zaměstnání rovněž může odradit.

Převezme vesmír Čína?

„Budou mít problémy s najímáním inovativních kreativních inženýrů. Inovativní, kreativní inženýři nechtějí mít práci, která spočívá v dohlížení na činnost jiných lidí,“ konstatoval bývalý CEO Lockheed Martin Norman Augustine.

Administrátor NASA Bill Nelson k tomu uvedl, že zpráva „se shoduje s naším současným úsilím zajistit, abychom měli infrastrukturu, pracovní sílu a technologie, které potřebuje pro příští desetiletí.“

Momentálně to však spíše vypadá, že v oblasti výzkumu vesmíru bude hrát první housle Čína, která má nejen obrovské ambice (např. vybudovat lunární základnu), ale i dostatek finančních prostředků na jejich realizaci.