NASA míří k prvnímu startu SLS. Biden vybral úřadu nového šéfa

NASA ve čtvrtek provedla opakovaný test centrálního stupně rakety SLS. Při prvním pokusu běžely čtyři motory RS-25 jen jednu minutu. Tentokrát šlo vše hladce a motory ukončily činnost po 499 sekundách, což odpovídá jejich práci při ostrém letu.

Ve Stennisově kosmickém středisku tak skončila série testů Green Run, která důkladně prověřila centrální stupeň rakety pro návrat člověka na Měsíc. Raketa během 14 měsíců absolvovala celkem 8 testů. Statický zážeh byl posledním, ale o to více dal NASA zabrat.

Po vysušení motorů a prověrkách bude 65 metrů dlouhý centrální stupeň vyzvednut z testovacího zařízení a naložen na loď Pegasus. Poté se vydá na Floridu, kam by měl dorazit na konci dubna.

V hale VAB už čekají sestavené boostery na tuhé pohonné hmoty. Jakmile centrální stupeň dorazí, bude vyzvednut do vertikální pozice a připojen k boosterům. Na jeho vrchol bude následně instalován model lodě Orion, aby se provedly nezbytné strukturální testy. Poté bude na vrchol usazena skutečná loď a celá sestava se poprvé vydá na startovací rampu, kde proběhne zkušební tankování a odpočet. Následně se sestava vrátí do haly VAB k posledním testům před startem.

Při prvním letu v rámci mise Artemis 1 vynese SLS loď Orion na dráhu kolem Měsíce. Původně se očekávalo, že ke startu dojde letos, ale po problémech s finální tečkou testů Green Run je letošní rok hodně na hraně a je docela reálné, že se SLS odlepí od Země až na začátku příštího roku.

Ve výrobě je už i další centrální stupeň pro misi Artemis 2. V roce 2023 by měla vynést posádkou na oblet Měsíce. Vývoj SLS stál zatím 17 miliard dolarů.

Pod novým šéfem

Když Donald Trump jmenoval nového šéfa NASA, stalo se to terčem ostré kritiky. Jim Bridenstine byl bývalým politikem. Podle mnoha odborníků se však nakonec stal paradoxně jedním z nejúspěšnějších a nejlepších šéfů úřadu v jeho bohaté historii. Pod jeho rukama se rozjelo zapojení soukromých firem do vesmírných letů a také program Artemis. Po prezidentských volbách Bridenstine rezignoval a my jsme tak netrpělivě očekávali, koho a jak rychle jmenuje do čela úřadu Joe Biden. Půjde o člověka, který by měl stát v čele NASA v době, kdy se bude Artemis plně rozjíždět.

Biden šel z části cestou svého předchůdce a zalovil v politických vodách. Bill Nelson (78 let) působil v letech 1979 až 1991 ve Sněmovně reprezentantů za demokraty. Neúspěšně kandidoval na guvernéra Floridy a poté vyhrál třikrát za sebou volby do Senáru, ve kterém seděl v letech 2001 až 2019.

Nelson je sice politikem, ale rozhodně ne vesmírem nepolíbeným. Předsedal podvýboru pro vesmír ve Sněmovně reprezentantů a působil jako předseda podvýboru pro vesmír a vědu Senátu. Jeho senátní obvod zahrnoval Kennedyho vesmírné středisko.

Artemis vychází z raketoplánů a s těmi má Nelson osobní zkušenost. V roce 1986 se jako v pořadí druhý člen kongresu (prvním byl Edwin Jacob Garn) vydal do vesmíru. Letěl na palubě raketoplánu Columbia a z vesmíru se vrátil deset dnů před tragickým stertem Challengeru.

Zajímavé je, že pilotem raketoplánu byl při tehdejší misi Charles Bolden – ředitel NASA v Obamově administrativě.



Posádka STS-61 C. Vlevo sedí pilot a pozdější šéf NASA Charles Bolden. Nad ním stojí Bill Nelson. Foto: NASA

V roce 2010 se Nelson postavil proti rozhodnutí prezidenta Obamy zrušit lunární program Constellation, který měl dostat člověka na Měsíc poněkud odlišným způsobem než Artemis.

Pokud se Nelson nestane obětí politických her, což se nepředpokládá, měla by jeho nominace projít velmi hladce. Dobré jméno má totiž i mezi republikány.

„Jeho nominace mi dává jistotu, že Bidenova administrativa konečně chápe důležitost programu Artemis a nutnost vyhrát vesmírný závod 21. století,“ uvedl republikánský senátor Marco Rubio.

Velmi kladně hodnotí Bidenovu volbu i Bridenstine, podle kterého má Nelson potřebný politický vliv pro prosazení rozpočtu a také „diplomatické schopnosti vést udržitelnou mezinárodní koalici pro let na Měsíc a dále na Mars.“

Rozpočet NASA bude něco, na co bude muset Nelson upřít hodně velkou pozornost. Větší, než jeho předchůdci.

Jedním z prvních úkolů bude vyřešit stavbu lunárního modulu HLS (Human Landing System). Kongres dal v prosinci na vývoj HLS 850 milionů dolarů, což je na míle vzdálené požadavku ve výši 3,2 miliard dolarů. Je už tak téměř jisté, že se nepodaří splnit cíl Trumpovy administrativy a přistát na Měsíci v roce 2024.