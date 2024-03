NASA možná bude muset vypnout Chandra X-ray Observatory. Nemá dost peněz na její provoz

11. března NASA zveřejnila svůj navrhovaný rozpočet na fiskální rok 2025 – a pořádně šokovala astronomy. Náklady na provoz Chandra X-ray Observatory by se totiž měly snížit z loňských 68,3 milionů dolarů na 41,1 milionů dolarů v roce 2025 a poté na 26,6 milionů dolarů v roce 2026.

Do roku 2029 by pak mohly činit pouhých 5 milionů dolarů, což je směšně málo. Zvlášť když vezmeme v potaz, že budoucí observatoře se z hlediska citlivosti pravděpodobně nebudou moct Chandře rovnat.

„Rentgenová observatoř Athena vyvíjená ESA by poskytla mnoho podobných schopností s mnohem větší sběrnou plochou, ale s úhlovým rozlišením, které nebude dosahovat vynikajících zobrazovacích schopností Chandry,“ konstatoval ředitel Chandra X-ray Center Patrick Slane.

Kromě toho je tu skutečnost, že projekt observatoře Athena se rovněž potýká s rozpočtovými škrty. A plánovaný nástupce Chandry zvaný Lynx zřejmě nebude zprovozněn dříve než někdy v roce 2035. Netřeba asi dodávat, že z toho stejného důvodu…

Podle Slanea nicméně stále existuje určitá šance, že vědci nakonec NASA přesvědčí, aby své rozhodnutí ještě přehodnotila. Jak se říká, naděje umírá poslední.

„Pokud byste Chandru vypnuli, mělo by to obrovský dopad na rentgenovou astronomii v USA. Možná tedy astronomická komunita bude křičet dostatečně hlasitě na to, aby NASA rozhodla, že bychom měli udělat něco jiného,“ uvedl astrofyzik David Weinberg z Ohio State University.