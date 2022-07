NASA možná zruší misi k asteroidu Psyche, který obsahuje kovy za kvintiliony dolarů

Cílem mise Psyche, která byla oznámena v roce 2017 a podle původního plánu jsme se jejího startu měli dočkat právě v těchto týdnech, je prozkoumat stejnojmenný asteroid mezi Marsem a Jupiterem.

Objekt je zajímavý především tím, že obsahuje kovy, jejichž celková hodnota se odhaduje na těžko uvěřitelných 10 kvintilionů dolarů.

Z nové aktualizace NASA nicméně plyne, že mise se nakonec možná vůbec neuskuteční. Důvodem jsou „projektové a institucionální problémy“, které vedly k údajným zpožděním ve vývoji softwaru pro kosmickou sondu. Tu přitom měla raketa Falcon Heavy od SpaceX vynést do vesmíru již v průběhu letošního léta.

Hrozí ztráta významných finančních prostředků

Finální ortel ovšem padne až po provedení přezkumu, v rámci nějž budou „studována faktory pracovního prostředí, kultury, komunikace, harmonogramu a technických i programových rizik“.

Není žádným tajemstvím, že dostat se k asteroidu Psyche je docela složité. Sondě by to trvalo zhruba 3 roky, přičemž dalších 21 měsíců by strávila jeho fotografováním apod.

Na druhé straně, do tohoto projektu již bylo investováno rekstivně hodně finančních prostředků, takže bude-li skutečně uložen k ledu, NASA z toho jistě radost mít nebude.