NASA nemá v úmyslu nahradit ISS. Chce si pronajmout část soukromé vesmírné stanice

Jakmile Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) definitivně doslouží, NASA nemá v úmyslu jí nahradit. Místo toho chce přenechat vývoj nové stanice soukromým společnostem a následně využívat jen některé její části.

Podle CNBC jmenovaná kosmická agentura za nejlepší návrhy nabízí odměnu ve výši až 400 milionů dolarů.

To se na první pohled může zdát hodně, ale NASA předpokládá, že na údržbě a dalších věcech ušetří zhruba miliardu dolarů ročně. Za tyto peníze pak může například uskutečnit nové zajímavé mise.

„Jen to, co budeme skutečně potřebovat!“

Ředitel Commercial Spaceflight Division Phil McAlister potvrdil, že základní myšlenkou je investovat pouze do toho, co NASA skutečně bude potřebovat – nikoliv tedy do zprovoznění kompletní stanice, kterou by následně vlastnila či byla jejím jediným nájemcem.

„Bylo to výslovnou součástí původního oznámení o návrzích, od nichž jsme očekávali sdílení nákladů. Do budoucna nepočítáme s placením za celé komerční destinace,“ uvedl.

„Nemyslíme si, že je to vhodné, protože společnosti budou mít duševní, vlastnictví a budou schopny tuto schopnost prodat zákazníkům, kteří nemají s NASA nic společného,“ dodal.

Titulní foto: European Space Agency, CC BY-SA 3.0 igo