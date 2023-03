NASA objevila asteroid na kolizní dráze. V roce 2046 by se mohl srazit ze Zemí

26. února 2023 objevili astronomové Georges Attard a Alain Maury asteroid o průměru přibližně 50 metrů, dnes označovaný jako 2023 DW. Objekt se v tu chvíli nacházel 0,07 astronomické jednotky (asi 10,5 milionů kilometrů) od naší planety. Po dvou dnech pozorování došli k závěru, že by se 14. února 2046 mohl srazit se Zemí, informuje web Live Science.

Ačkoli některá zahraniční média prezentují událost poněkud nešťastným způsobem – například „Na Valentýna 2046 si nic neplánujte!“ – skutečnost je v tuto chvíli podstatně méně dramatická. Z dosavadních poznatků plyne, že šance na srážku se Zemí je nízká – asi 1 ku 600, tj. přibližně 0,17 %.

Asteroid 2023 DW

Úřad pro koordinaci planetární obrany NASA (NASA Planetary Defense Coordination Office) informoval o asteroidu 2023 DW na sociální síti Twitter ve středu 7. března krátce před půlnocí. „Sledujeme nový asteroid s názvem 2023 DW, který má velmi malou šanci, že v roce 2046 narazí do Země.“ uvedl v příspěvku.

„Při objevu nových těles se často stává, že trvá několik týdnů, než se podaří snížit nejistoty a adekvátně předpovědět jejich dráhy na roky dopředu.“ konstatuje oficiální účet organizace, jejímž úkolem je včasná detekce potenciálně nebezpečných vesmírných objektů. „Naši analytici budou nadále asteroid 2023 DW sledovat a aktualizovat předpovědi podle toho, jak budou získávat další údaje.“

Předpokládané oblasti dopadu se rozprostírají od Indického oceánu po Tichý oceán a od západního po východní pobřeží USA – s možností dopadu do Los Angeles, na Havaj a do Washingtonu. Dosavadní výpočty naznačují, že statisticky nejpravděpodobnějším místem dopadu je Tichý oceán. Naopak Evropa by být ohrožena neměla.

Koordinační centrum pro blízkozemní objekty Evropské kosmické agentury vyjadřuje pravděpodobnost srážky se Zemí poměrem 1 ku 625. Možnost nárazu je tedy nízká, nikoli ovšem zanedbatelná. Teprve další pozorování a analýza oběžné dráhy objektu ukážou, zda se skutečně střetne s naší planetou.

Co když narazí do Země?

Střet Země s tímto asteroidem by rozhodně neměl tak tragické následky, jako měla srážka s planetkou velkou asi 12 kilometrů, ke které došlo před 66 miliony let. V důsledku této události vyhynulo mnoho rostlinných a živočišných druhů včetně dinosaurů.

Dle dosavadních měření je 2023 DW asi dvakrát až třikrát větší než Čeljabinský meteor, jehož exploze ve výšce 30 až 45 kilometrů nad Zemí způsobila poškození tisíců budov a zranění přibližně 1500 lidí. Lze předpokládat, že pokud by 2023 DW dopadl v blízkosti velkého města nebo hustě obydlené oblasti, mohl by způsobit vážné škody.

Rozměry odpovídají předpokládané velikosti tunguzského meteoritu, se kterým se naše planeta střetla 30. června 1908. Objekt explodoval ve výšce 5 až 10 kilometrů nad zemským povrchem a výbuch byl natolik silný, že v oblasti o rozloze přibližně 2 150 km² vyvrátil a přelámal víc než 80 milionů stromů. Síla exploze byla odhadnuta na 10 až 30 megatun, což je 2 000× víc, než měla atomová bomba svržená na Hirošimu.

Ačkoli je srážka s 2023 DW značně nepravděpodobná, vědci intenzivně vyvíjejí metody ochrany Země před potenciálně nebezpečnými asteroidy. Minulý týden NASA zveřejnila čtyři studie, které potvrzují, že mise DART (Double Asteroid Redirection Test) úspěšně změnila trajektorii malého asteroidu poté, co do něj narazila kosmická loď. V současnosti se připravují další mise, jejichž cílem je dále zdokonalit účinnost této techniky planetární obrany.