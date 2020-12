NASA objevila problém na lodi Orion. Může to zdržet začátek programu Artemis

NASA nadále připravuje první velkou misi v rámci programu Artemis, který má vrátit člověka na Měsíc. Přibližně za rok, v listopadu 2021, mají poprvé zaburácet motory rakety SLS. Do vesmíru vynese kosmickou loď Orion. Pro ní to bude druhý let, ale první na vrcholu SLS a také první na oběžnou dráhu Měsíce. Následovat má pilotovaný oblet Měsíce o dva roky později.

Na Artemis 1 se nyní pracuje na několika frontách. V Kennedyho vesmírném středisku se kompletuje Orion. Aktuálně je už připojen k Evropské servisní sekci, okolo které jsou už tři aerodynamické kryty – při startu se odhodí.

Už začátkem listopadu si inženýři společnosti Lockheed Martin pracující na Orionu všimli problému. S informací přišel až nyní web The Verge s odvoláním na interní komunikaci v rámci firmy a interní prezentaci v Power Pointu. O pár hodin později NASA existenci problému potvrdila s tím, že se řeší a Orion pokračuje v přípravách.

Bouře ve sklenici vody to ale nebude. Závada je drobného charakteru, ale bohužel na velmi špatně přístupném místě. Dokonce snad na tom úplně nejhorším. Konkrétně se jedná o problém na redundantním kanále jedné z osmi energetických a datových jednotek PDU (power and data unit).

Jednotky PDU jsou odpovědné za aktivací klíčových systémů, které Orion potřebuje v průběhu letu. Nachází se uvnitř adaptéru, který spojuje Orion s Evropskou servisní sekcí.



Vlevo je vyznačen adaptér (červený obdélník). Nad ním je Orion, pod ním Evropská servisní sekce. Vpravo je samostatný adaptér před instalací.

Délka řešení bude závislá na způsobu opravy. Jednotka podle dostupných informací funguje, takže by mohl být problém ignorován, což je ale spíše nepravděpodobné. Pokud bude muset být PDU opravena, může to trvat několik měsíců, v krajním případě až rok. Rozebrání celé sestavy Orion – adaptér – servisní sekce je totiž velmi náročná. Po opětovném spojení je navíc potřeba provést znovu testy.

Pracuje se i na dalších frontách

Kousek dál v montážní hale už začala stavba rakety SLS. Prvním kusem obří skládačky jsou spodní díly postranních boosterů (SRB). Každý ze dvou boosterů se skládá z 10 dílů. Uvnitř je tuhé palivo, a pokud budou splněny všechny postupy, pak spojením dvou dílů běží roční „doba spotřeby“. Do jednoho roku musí raketa odstartovat, jinak vznikne problém. Jde především o těsnost spojů jednotlivých segmentů.

O 900 km dál ve Stennisově kosmickém středisku v Mississippi je největší díl rakety SLS – obří centrální stupeň se čtyřmi motory RS-25. Prochází zde sérií testů zvaných Green Run. Na programu už má poslední dva, které už měl mít za sebou, ale jejich průběh zdržel hurikán a zejména pak závada jednoho z ventilů.

Do Vánoc by měl proběhnout tzv. test „mokrých šatů“. Jedná se o napuštění a vypuštění paliva v podobě kapalného kyslíku a vodíku. Finále pak bude velkolepé. Možná už těsně před Vánocemi se na osm minut zažehnou všechny čtyři motory RS-25.