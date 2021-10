NASA: „Pokud máme dopravit lidi na Mars dřív než Čína, potřebujeme kosmickou loď na jaderný pohon.“

Představitelé NASA tvrdí, že pokud se USA chtějí stát první zemí světa, která vyšle lidskou posádku na Mars, musí investovat do vývoje kosmických lodí na jaderný pohon.

Ty by umožnily realizovat cestu na rudou planetu za pouhé tři až čtyři měsíce – což je polovina času, který by tato cesta zabrala tradičním lodím využívajícím chemické palivo.

„Naši strategičtí konkurenti, včetně Číny, skutečně agresivně investují do celé řady vesmírných technologií včetně jaderné energie a pohonu, aby naplnili své ambice v oblasti trvalé lidské přítomnosti na Měsíci, stejně jako ve vědeckých misích na Mars a do hlubokého vesmíru,“ řekl Bhavya Lal z NASA během středečního zasedání podvýboru House Science, Space, and Tech.

Do roku 2033?

„Spojené státy se musí pohybovat rychlým tempem, aby si udržely konkurenceschopnost a zůstaly lídrem v globální vesmírné komunitě,“ dodal.

Kongres a NASA chtějí dostat lidi na Mars do roku 2033. Někteří odborníci – například Roger Myer, spolupředseda Committee on Space Nuclear Propulsion Technologies – však tento cíl považují za nedosažitelný.

Jak připomněla agentura Reuters, v roce 2033 hodlají vyrazit na rudou planetu právě Číňané. A podle Lala by se jim to skutečně mohlo podařit.