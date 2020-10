NASA posílá na Mezinárodní vesmírnou stanici záchod za půl miliardy korun

V noci na pátek 2. října odstartuje k Mezinárodní vesmírné stanici kosmická loď Cygnus NG-14 společnosti Northrop Grumman. Kromě zásob přiveze i jedno velmi důležité zařízení: záchod, jehož cena je 23 milionů dolarů, tedy v přepočtu přibližně 534 milionů korun, informuje web Interesting Engineering.

Půjde o celkově čtrnáctou misi kosmické lodi Cygnus, z toho ve třinácti případech byla cílem právě Mezinárodní vesmírná stanice. Na palubě ponese náklad o celkové hmotnosti 3458 kilogramů. Cygnus má vynést raketa Antares 230+ v pátek 2. října ve 3:38 našeho (středoevropského letního) času.

Start se záchodem na palubě

Přímý přenos startu můžete sledovat na Mall.tv v rámci pořadu Vesmírné starty s českým komentářem Dušana Majera. Startovat se bude z Mid-Atlantic Regional Spaceport Launch Pad v americké Virginii a dle NASA poslední předpověď počasí vypadá na 70 % příznivě.

Náklad bude zahrnovat zásoby pro posádku, potraviny a materiál pro vědecké experimenty. Hlavním lákadlem je nepochybně nový vesmírný záchod, který je oficiálně znám pod grandiózním názvem Universal Waste Management System (Univerzální systém pro nakládání s odpadem; UWMS).

UWMS nabídne astronautům větší pohodlí, zároveň je o 65 % menší a o 40 % lehčí než toaleta, která v současnosti slouží na palubě vesmírné stanice, vysvětluje NASA v tiskové zprávě hlavní výhody. Úpravy záchodu byly provedeny především na základě ohlasů astronautek, týkajících se snadného používání a pohodlí stávajícího řešení.

Když musí, tak musí

Aktuální provedení bylo kritizováno například za nepříjemné stehenní popruhy, které se používají k udržení osoby na míse ve stavu beztíže. Nový záchod nabízí účinnější systém recyklace a zpracování odpadu, který získává vodu pro další použití.

Záchody ve stavu beztíže používají k odvádění moči a výkalů z těla do vhodných nádob proudění vzduchu. Novinkou UWMS je automatické zahájení proudění vzduchu po zvednutí víka toalety, které má pomoci s eliminací zápachu. Ergonomický design vyžaduje méně čištění a údržby, díly odolné proti korozi pak snižují pravděpodobnost nutných oprav mimo stanovený harmonogram.

Lepší integrace s dalšími složkami vodního systému vesmírné stanice pomůže při recyklaci většího množství moči, kterou astronauti po její filtraci a dalším zpracování používají jako pitnou. Vtipně tento proces glosovala astronautka Jessica Meir: „Dnešní káva je i zítřejší kávou.“

Na ISS se recykluje asi 90 % všech kapalin na bázi vody, včetně moči nebo odpařeného potu. Celý systém funguje na principu pozemního koloběhu vody, jen je přizpůsoben podmínkám ve vesmíru. Pokud by vás zajímalo, co se děje s tuhým biologickým odpadem, pak vězte, že malá část se vrací na Zemi k vyhodnocení, ale většina se naloží do nákladní lodi, která shoří při návratu do zemské atmosféry.