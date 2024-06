NASA pošle do vesmíru umělou hvězdu. Umožní nám lépe měřit jasnost těch skutečných

NASA plánuje vypustit do kosmu neobvyklé zařízení. Je velké zhruba jako toustovač, disponuje osmi lasery a jeho úkolem je napodobovat hvězdy, supernovy atd.

Falešná hvězda je součástí mise zvané Landolt a byla navržena tak, aby vědcům umožnila lépe studovat hvězdy skutečné. Teoreticky by nám dokonce mohla pomoci zjistit více o záhadné temné energii.

Astronom David Ciardi z Exoplanet Science Institute k tomu řekl, že Landolt umožní zlepšit měření jasnosti hvězd více než desetinásobně, což je velice slušné.

Zásadní výzkum?

„Pochopení skutečné jasnosti hvězd nám umožňuje lépe porozumět hvězdám a co je možná ještě důležitější, lépe porozumět planetám, které kolem hvězd obíhají,“ dodal.

Dotyčná mise, která byla pojmenována po astronomovi A. U. Landoltovi (1935 – 2022), by podle dostupných informací měla odstartovat za pět let. „To, o co se zde snažíme, je opravdu zásadní,“ konstatovala Jamie Tayar z University of Florida.

„Cílem je, abychom dokázali zjistit, zda na jiných planetách obíhajících kolem jiných hvězd také mohou být oceány, v nichž by mohl vzniknout a vyvíjet se život. V případě každé hvězdy potřebujete přesně vědět, kolik energie z ní přichází, jak přesně je daleko od planety a tak dále,“ uzavřela.