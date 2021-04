NASA rozhodla. Člověka dopraví na Měsíc Starship od SpaceX

První krok na povrch Měsíce od roku 1972 učiní astronauti z paluby kosmické lodě Starship. NASA vybrala SpaceX jako dodavatele „lunárního modulu“.

Nový lunární modul vzniká pod názvem Human Landing System (HLS). Jeho úkolem nebude jen doprava astronautů z nízké oběžné dráhy Měsíce na jeho povrch a zpět, jako tomu bylo u Apolla. Posádka se bude na Měsíc vydávat ze stanice Gateway, která bude obíhat dál od Měsíce. Kromě přistávací a návratové části tak musí HLS zajistit také přeletovou fázi.

Ve hře na dodání HLS byly tři firmy: Dynetics, SpaceX a Národní tým v čele Blue Origin, které dostaly na vývoj HLS celkem 967 milionů dolarů.

Rozdělení peněz pro vývoj HLS

NASA chtěla vybrat až dva vítěze už v únoru, ale rozhodnutí bylo odloženo. Zatímco Dynetics a Národní tým dodaly makety svých modulů, SpaceX už samotnou loď testuje.

SpaceX přizpůsobila cenu finanční realitě

Výběr SpaceX nebyl žádným překvapením, protože se o této možnosti spekulovalo celý páteční večer. Obecně je ale překvapením, že NASA vybrala jen jednu firmu. Očekávalo se, že vítězové budou dva, aby NASA v projektu udržela konkurenci – podobně postupuje třeba při pilotovaných i zásobovacích letech k ISS.

Podle Christiana Davenporta z The Washington Post nabídla SpaceX vývoj HLS za 2,9 miliard dolarů, což má být hluboko pod požadavky ostatních dvou firem. Nejdražší by byl HLS od Blue Origin.

V dokumentu, který měl The Washington Post k dispozici, NASA uvedla, že chtěla „zachovat konkurenční prostředí v této fázi programu HLS“, avšak rozpočet NASA na současný fiskální rok nepodporoval hodnotu ani jednoho kontraktu.

Kongres dal v prosinci na vývoj HLS v rámci aktuální fiskálního roku 850 milionů dolarů, což je na míle vzdálené požadavku ve výši 3,2 miliard dolarů.

Výsledkem bylo, že SpaceX aktualizovala svůj splátkový kalendář tak, aby se vešel do „současného rozpočtu NASA“. Není zřejmé, kde SpaceX ušetřila, ale vzhledem k tomu, že Starship vyvíjí bez ohledu na Artemis, má poněkud větší manévrovací prostor než Blue Origin a Dynetics.

Trumpova administrativa počítala s přistáním člověka na Měsíci v roce 2024. V poslední době je ale NASA opatrnější a mluví jen o přistání v co nejdřívějším termínu (SpaceX to chce v roce 2024 stihnout).

Letos nebo na začátku příštího roku má proběhnout první start rakety SLS. O dva roky později astronauti v Orionu obletí Měsíc.

NASA na tiskové konferenci potvrdila, že před vysláním lidské posádky bude muset Starship přistát na Měsíci bez lidí a demonstrovat tak své schopnosti.

Dohoda mezi NASA a SpaceX bude platná jen pro jedno přistání bez posádky a jedno s posádkou. Další mise na povrch by tak mohly v budoucnu obstarat i jiné firmy.

Nahoru v Orionu

Přestože má být Starship schopna dopravovat lidi ze Země do vesmíru, předpokládá se, že při misích Artemis by měla plnit jen roli HLS. Astronauti odstartují pomoci rakety SLS v lodi Orion. V kosmické lodi doletí ke stanici Gateway na oběžné dráze Měsíce, kde se přemístí do HLS a přistanou na povrchu Měsíce. Návrat bude probíhat v opačném pořadí.

V případě prvního letu ale nejspíše nebude Gateway hotová. Loď Orion se tak na oběžné dráze Měsíce spojí přímo se Starship, což NASA i potvrdila ve svém dnešním prohlášení.

SpaceX začíná v programu Artemis dominovat

SpaceX hraje v programu Artemis stále větší roli. Kromě HLS už v únoru získala zakázku na vynesení prvních dvou modulů Gateway (poletí společně) raketou Falcon Heavy v hodnotě 331 milionů dolarů.

Stejná raketa bude vynášet loď Dragon XL (také od SpaceX) se zásobami pro Gateway.

Před pár dny pak firma Astrobitic oznámila, že Falcon Heavy vynese lander firmy s roverem VIPER pro hledání ledu v oblasti měsíčního pólu. Jedná se o projekt v rámci programu CLPS, který je součástí Artemis.