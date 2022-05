NASA se chce znovu pokusit kontaktovat mimozemšťany. Vyšle binární zprávu s 204 tisíci bity informací

Americký Národní úřad pro vesmír a letectví (NASA) nevzdává pokusy o kontaktování případného mimozemského života. Skupina jeho vědců plánuje vyslat do středu Mléčné dráhy novou zprávu s balíčkem informací, které mají druhé straně přiblížit, jak život na Zemi vypadá. Soubor bude zahrnovat mimo jiné ilustrace lidských těl, popis DNA či jejích základních stavebních prvků.

Projekt dostal název Beacon in the Galaxy a jeho detaily jsou popsány ve studii, kterou vědci zveřejnili v dubnu. V centru celé snahy bude nová zpráva zapsaná v binárním kódu, která bude odeslána přes radiové vlny daleko do Mléčné dráhy v naději, že se ji podaří zachytit předpokládanému mimozemskému životu.

„Ačkoliv koncept matematiky v lidském pojetí je pro mimozemskou inteligenci potenciálně nerozpoznatelný, binární řeč je pravděpodobně univerzální napříč všemi inteligencemi. Binární forma matematiky je jednodušší, protože zahrnuje jen dva protichůdné stavy: nula a jednička, ano nebo ne, černá nebo bílá, hmota nebo prázdný vesmír,“ vysvětlují vědci ve studii, proč se rozhodli pro tuto formu.

Úspěch prvního vzkazu se dlouho nedozvíme

Že binární kód je to tyto účely nejlepší, panuje shoda už dlouho. První podobná zpráva byla odeslána v roce 1974 z radioteleskopu Arebico v Portoriku do hvězdokupy M33. Nikdo se opětovně zatím neozval, ale ani nemohl – vzkaz ještě do místa určení nedorazil, byť uplynulo 48 let. A pokud se zdejší hypotetická civilizace ozve, bude znovu trvat velmi dlouho, než se to dozvíme. Konkrétně to bude někdy po roce 46 000 našeho letopočtu.

V mezičase se proto zkouší i jiná místa a odesílané zprávy se průběžně vylepšují, aby poskytly co nejlepší obrázek o životě na Zemi. Vzkaz popsaný v Beacon in the Galaxy má být zatím nejlepší a obsáhlejší. Jak informace putují, ztrácí se jejich kvalita a panují obavy, že zpráva vyslaná z Arebica cestou do cílové destinace zdegraduje tak, že už nebude srozumitelná, obsahuje jen 1679 bitů informací.

Popis DNA, lidských těl i Sluneční soustavy

Nová zpráva tak má 204 tisíc bitů informací. Jsou v ní popsány základní biochemické komponenty života na Zemi, například je zde obrazové znázornění vodíku, nejběžnějšího prvku ve vesmíru, který společně s héliem „mimozemské inteligentní civilizace jistě musí znát“, uvádí vědci.

Je zde také ilustrace DNA, ke které je přidán popis čtyř jejích strukturních prvků - adenosinu, guanosinu, cytidinu a thymidinu. Nechybí ani vyobrazení nahého ženského a mužského těla s ukazateli směru, aby bylo jasno, co je horní část ilustrace a co dolní. Podle autorů je tohle jedna z nejdůležitějších částí celé zprávy, protože příjemci budou jistě zvědaví, jak fyzická forma života u nás vypadá.

Vložena je rovněž adresa Sluneční soustavy, kdyby druhá strana měla zájem nás navštívit nebo sama kontaktovat. I v obrázkové formě – ilustrace zobrazuje Slunce a planety v naší soustavě a na Zemi míří šipka. Připojeno je také detailnější zobrazení naši planety s kontinenty, nicméně vědci podotýkají, že tato informace cizí inteligenci možná příliš platná nebude.

Zatím není potvrzeno, že zpráva skutečně bude odeslána, jde o pouhý návrh. Dříve se světovým vládám do kontaktování potenciálního mimozemského života chtělo více, od té doby jsme ale nezískali žádný důkaz, který by potvrzoval přítomnost další inteligence. Navíc přibývají názory, že podobné snahy mohou být riskantní. Autoři studie proto přiznávají, že před odesláním bude muset proběhnout veřejná diskuze.