NASA se obává o vesmírný dalekohled Jamese Webba. Mohli by ho ukrást piráti

Na nedávném meetingu věnovanému vesmírnému dalekohledu Jamese Webba (JWST) někteří odborníci vyjádřili obavy z toho, že dotyčné zařízení by se mohli pokusit ukrást mořští piráti. Upozornil na to server The Atlantic.

Problém spočívá v tom, že dalekohled je příliš velký na to, aby se vešel do letadla. To znamená, že na místo určení (Francouzská Guyana) bude transportován lodí.

Připomeňme, že projekt vývoje JWST běží již dvě desetiletí, během kterých do něj NASA nalila téměř 10 miliard dolarů. Není tedy divu, že bližší informace o termínu plavby, přesné trase apod. jsou drženy pěkně pod pokličkou.

Podklad zrcadel potažený zlatem

„Proč byste oznamovali, že v určitý den budete přepravovat něco, co má hodnotu přes 10 miliard dolarů,“ konstatoval jeden z účastníků meetingu, astrofyzik Christopher Conselice z University of Manchester.

Pro piráty dalekohled představuje skutečně lákavou kořist. Jedním z důvodů je skutečnost, že podklad jeho zrcadel je potažený zlatem. A rozhodně by se nejednalo o první loupež tohoto druhu.

V roce 1984 totiž kapitán lodi převážející ocelovou konstrukci James Clerk Maxwell Telescope učinil nepříliš šťastné rozhodnutí, že se cenného nákladu zmocní a bude za něj požadovat „výkupné“. Skončil za mřížemi.