NASA se pochlubila novým marsovským habitatem. Najdete v něm i PlayStation 3 a Super Nintendo

NASA konečně odhalila svůj 3D tištěný marsovský habitat. Přestože v něm mj. naleznete i PlayStation 3 a Super Nintendo, stejně jako řadu deskových her, nejedná se o žádný zábavní park, ale o místo určené k serióznímu vědeckému bádání.

Dotyčný komplex se nachází v rozlehlém skladišti v Johnson Space Center. Již brzy se do něj nastěhují čtyři dobrovolníci, aby mezi jeho zdmi strávili celý rok.

Odborníci NASA doufají, že pečlivé sledování těchto pseudokolonistů jim lépe umožní porozumět tomu, jaký vliv na lidské zdraví a chování bude mít pobyt v podobném habitatu na jiné planetě.

„Bez ohledu na to, jak moc rozsáhlé, náročné a drahé něco takového je, pořád je to lepší než to dělat během letu vesmírem,“ konstatoval šéf Nutritional Biochemistry Laboratory Scott Smith.

Středobodem habitatu je tzv. Dune Alpha: budova o rozloze cca 160 metrů čtverečních, která disponuje čtyřmi ložnicemi, dvěma společnými koupelnami, skleníkem pro pěstování potravin i ošetřovnou.

Pokud si budou chtít dobrovolníci vyrazit na procházku po „povrchu Marsu“, nebude jim než obléknout falešné skafandry a projít vzduchovou komorou. Kromě toho budou muset provádět různé experimenty, cvičit a samozřejmě také zahradničit.