NASA sestaví tým na výzkum UFO. Vědci zkusí pochopit dosud nepochopené

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ve čtvrtek 9. června oznámil, že plánuje sestavit vědecký tým, který bude zkoumat neidentifikované vzdušné jevy, unidentified flying objects, tedy UFO. Je to jasná známka toho, jak vážně se americká vláda touto problematikou zabývá.

Vesmírná agentura uvedla, že se primárně zaměří na identifikaci dostupných údajů, na nejlepší způsoby shromažďování budoucích údajů a na to, jak tyto informace využít k lepšímu vědeckému pochopení problematiky. Vedením týmu byli pověřeni David Spergel, který dříve vedl katedru astrofyziky na Princetonské univerzitě, a Daniel Evans, vedoucí výzkumný pracovník Ředitelství vědeckých misí NASA.

Jdeme studovat UFO!

Evans uvedl, že tým vědců by měl být svolán do podzimu a poté bude zhruba devět měsíců připravovat veřejnou zprávu o svých zjištěních. NASA na tyto účely vynaloží „od několika desítek tisíc dolarů“ do maximálně 100 000 dolarů, dodal.

Oznámení přichází rok poté, co americká vláda vydala zprávu, kterou zpracoval Úřad ředitele národních zpravodajských služeb ve spolupráci s pracovní skupinou vedenou námořnictvem a která podrobně popisuje pozorování „neidentifikovaných vzdušných jevů“, neboli UAP.

Zpráva uvádí, že analytici nemají dostatek údajů, aby mohli určit povahu UAP pozorovaných vojenskými piloty, včetně toho, zda se jedná o pokročilé pozemské technologie, atmosférické či přírodní jevy, nebo objekty mimozemského původu. Představitelé Pentagonu minulý měsíc přiznali, že mnohá pozorování zůstávají v kategorii nevysvětlitelných.

Pentagon v minulosti zveřejnil několik videozáznamů záhadných objektů, které vykazují rychlost a manévrovací schopnosti přesahující veškerou známou leteckou techniku a postrádají jakýkoli viditelný pohon nebo řídicí prvky. NASA v tiskové zprávě však trochu skepticky uvedla, že „Neexistuje žádný důkaz, že by UAP byly mimozemského původu.“

Snaha pochopit nepochopené

„Díváme se na Zemi novými způsoby a také se nově díváme opačným směrem – na oblohu,“ řekl novinářům v konferenčním hovoru vedoucí vědeckého oddělení NASA Thomas Zurbuchen. „Ve skutečnosti se snažíme zahájit vyšetřování, aniž bychom předem počítali s nějakým výsledkem.“

Cílem zapojení agentury je zajistit více podkladů s využitím vědeckých schopností NASA – satelitů a senzorů, které mají jinak za úkol monitorovat zemské klima nebo pozorovat atmosférické podmínky, uvedl Zurbuchen. „Máme přístup k široké škále způsobů pozorování Země z vesmíru – a to je životodárná síla vědeckého bádání. Máme k dispozici nástroje a tým, který nám může pomoci zlepšit naše chápání neznámého. To je samotná definice toho, co je věda. To je to, co děláme.“

Američtí představitelé označili UAP za problém národní bezpečnosti, což NASA potvrdila: „Neidentifikované jevy v atmosféře jsou předmětem zájmu jak z hlediska národní bezpečnosti, tak z hlediska bezpečnosti letectví. Zjištění, které jevy jsou přirozené, představuje první klíčový krok k identifikaci nebo zmírnění těchto jevů, což je v souladu s jedním z cílů NASA, kterým je zajištění bezpečnosti letadel.“