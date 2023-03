NASA studuje chemické reakce, které mohly vést ke vzniku života na Zemi. Simuluje atmosféru bez kyslíku

Odborníci z Jet Propulsion Lab studují nejranější chemické reakce, které mohly vést ke „vzniku života“ na naší planetě. Tento výzkum nám mj. může pomoci zjistit, zda jsme či nejsme ve vesmíru sami.

Během loňského roku tým v laboratoři Origins and Habitability Lab kombinoval nejstarší známé stavební kameny života, které se datují zhruba do doby před čtyřmi miliardami let. Soustředil se zejména na otázku, zda je teoreticky možné, aby na rané Zemi probíhaly stejné reakce vytvářející energii, jaké můžeme pozorovat v buňkách dnešních organismů.

Největší výzvou je přitom napodobení tehdejších podmínek, zejména simulace atmosféry bez kyslíku. Tento prvek se totiž v pozemské atmosféře začal v signifikantním množství vyskytovat teprve až poté, co se objevily organismy schopné ho produkovat. Trvalo tak celé měsíce, než se vědcům podařilo ověřit, že alespoň jedna konkrétní reakce – která je součástí moderního metabolismu – za takových podmínek skutečně probíhat může.

„Věda je celá o opakování,“ uvedla badatelka Laurie Barge. „Chceme dělat experimenty znovu a znovu, a to je těžké, když musíte trávit tolik času ujišťováním se, že se do vaší zkumavky nedostal ani malý kousek kyslíku.“

Další možností je zaměřit se na jiné planety nebo měsíce, na nichž momentálně panuje podobná situace, jaká panovala právě na prebiotická Země. „Bylo by velmi zajímavé ověřit a porovnat některé z našich laboratorních výsledků s výsledky z jiného světa,“ konstatovala v dané souvislosti Laurina spolupracovnice Jessica Weber.

„Kdybychom takové prostředí nalezli, pomohlo by nám to lépe znovuvytvořit ranou Zemi v našich laboratorních experimentech a tím bychom se dostali blíže k zodpovězení některých z těch velkých otázek o životě na naší vlastní planetě a potenciálně i na jiných,“ dodala.