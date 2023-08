NASA testuje raketové motory pro přepravu vzorků z Marsu na Zemi

Americká NASA věnuje pozornost nejen Měsíci. Současně probíhají přípravné práce v řadě dalších projektů, včetně ostře sledovaného programu Mars Sample Return, v jehož rámci by mělo konečně dojít na přepravu vzorků z Marsu na Zemi. Součástí takového projektu musí být raketa pro zpáteční let, která vynese vzorky z Marsu do vesmíru, označovaná jako Mars Ascent Vehicle (MAV).

Pokud bude program Mars Sample Return úspěšný, stane se start Mars Ascent Vehicle prvním případem, kdy dojde k odpálení nosné rakety z povrchu jiné planety. Tým NASA, který vyvíjí MAV, nedávno provedl úspěšné testy raketových motorů na pevné palivo pro první a druhý raketový stupeň návratové rakety.

Mise Mars Sample Return, která zahrnuje spolupráci NASA a ESA, by měla přivézt na Zemi vybrané vzorky k detailnímu výzkum nejpokročilejšími metodami. Dotyčné vzorky odebírá americký rover Perseverance během probíhajícího průzkumu povrchu Marsu.

V červnu 2028

V rámci NASA má program Mars Sample Return na starost Laboratoř tryskového pohonu JPL. V současné době je start této mise plánován na červen 2028. Pokud vše proběhne podle plánu, měly by vzorky z Marsu dorazit na Zemi počátkem třicátých let. Aby všechno klaplo, je nutné důkladně otestovat všechny komponenty zařízení pro tuto misi.

Start rakety MAV z povrchu Marsu by měly zařídit raketové motory SRM1 a SRM2. Samotný start z planety bude mít na starost motor SRM1. Motor SRM2 by měl dostat druhý stupeň rakety MAV na zvolenou oběžnou dráhu kolem Marsu. Tam MAV vypustí kontejner se vzorky, které následně zachytí sonda Earth Return Orbiter a odletí s ním k Zemi.

Konstruktéři MAV připravili prototypy obou motorů. Prototyp motoru SRM2 testovali letos 29. března v zařízení společnosti Northrop Grumman v Elktonu, Maryland, zatímco testy motoru SRM1 proběhly 7. dubna na letecké základně Edwards Air Force Base v Kalifornii.

Testy motoru SRM1 se přitom odehrály ve vakuové komoře při teplotě mínus 20 °C, pro simulování podmínek, jaké budou panovat při startu na Marsu.