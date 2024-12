NASA ukázala koncept nového vrtulníku pro průzkum Marsu

NASA ukázala raný koncept vrtulníku zvaného Mars Chopper, který by se teoreticky mohl stát pokračovatelem slavného Ingenuity a jednoho dne se vydat prozkoumávat rudou planetu.

Mars Chopper by měl disponovat šesti rotory a být „velký jako SUV“, což by mu umožnilo nést vědecké přístroje (či jiné užitečné zatížení) o váze až 5 kg. Za den by mohl urazit vzdálenost 3 kilometry.

Jeho hlavním úkolem by bylo pomáhat vědcům se studiem ještě větších ploch marsovského terénu a to při relativně vysokých rychlostech. Konkrétně by se mohl snadno dostat tam, kam nemohou rovery.

Mezitím se vědci z NASA stále snaží přijít na to, proč se výše zmíněný vrtulník Ingenuity 18. ledna tohoto roku při svém 72. a posledním letu zřítil. Vše nasvědčuje tomu, že jeho navigační systém byl zmatený písčitým, nevýrazným terénem, ​​což způsobilo, že špatně vypočítal svou rychlost.

„Když vedete vyšetřování nehody ze vzdálenosti 100 milionů mil, nemáte žádné černé skříňky ani očité svědky,“ uvedl v prohlášení první pilot Ingenuity, Håvard Grip z JPL. „Přestože s dostupnými daty lze realizovat více scénářů, máme jeden, který je podle nás nejpravděpodobnější: nedostatečná textura povrchu poskytla navigačnímu systému příliš málo informací na to, aby s nimi mohl pracovat.“

Zatím není jasné, zda NASA nakonec svůj mnohem větší a ještě ambicióznější Mars Chopper skutečně postaví a na rudou planetu vyšle. Pokud k tomu však dojde, budeme se nepochybně mít na co těšit.