NASA ukázala nové obrázky, jak budeme létat k Měsíci. SpaceX dostane zelenou k 25 startům Starshipu ročně

Máme za sebou šestý zkušební let největší rakety všech dob Starship. A i když nakonec první stupeň Super Heavy nepřistával na rampu, ale měkce dopadl do vod Mexického zálivu, byl to jeden velký úspěch. Druhý stupeň rakety – samotná loď Starship –, totiž tentokrát čelila výzvě na hraně fyzikálních zákonů.

Nové obrázky, jak bude vypadat lunární Starship

Ale pěkně popořadě. Abychom se i my ve středním věku dožili návratu člověka na Měsíc, což je hlavní úkol programu NASA Artemis pro tuto a následující dekádu, SpaceX bude muset hodně dupnout na plyn.



Doplnění paliva z tankeru pro Starship HLS (níže) a let k Měsíci. S touto metodou se počítá přinejmenším u prvních dvou misí s lidskou posádkou Artemis III a IV

Podle původního harmonogramu z říše snů měla NASA letět k nejbližšímu sousedovi už na sklonku letošního roku, teď však bude ohromný úspěch, pokud to dáme ještě v tomto desetiletí.

Zatímco se totiž kocháme letovými zkouškami Starshipu, NASA a SpaceX v pozadí vyvíjejí jeho lunární podobu Starship HLS a čerstvě se pochlubili novými vizualizacemi.



Spojení Starship HLS a lodi Orion u Měsíce. Posádka si přesedne a HLS se promění v lunární výtah a hotel v jednom. HLS tedy plní stejnou roli jako modul Eagle v misích Apollo

Kosmonauty dopraví k Měsíci relativně malá loď Orion, která se skládá z modulu pro posádku (Lockheed Martin) a ze servisního modulu (evropský Airbus). Na oběžné dráze Měsíce bude na Orion čekat obří Starship HLS (Human Landing System), do kterého si část posádky přesedne a ten je poté jako jakýsi lunární výtah a hotel v jednom dostane na povrch.

Zážeh dvojice brzdících motorů Raptor krátce před dosednutím, jak to prozatím známe jen z Indického oceánu. Na Měsíci to bude díky šestinové gravitaci mnohem snazší

Aby měl Starship HLS dostatek paliva k samotnému letu k Měsíci a tamním operacím, potřebuje další starshipy, které poslouží jako orbitální benzínka. Právě test přečerpávání paliva z jednoho starshipu do druhého by měl být na pořadu dne někdy příští rok a bude to podívaná, která zatím nesnese srovnání.



Na měsíční povrch snese kosmonauty venkovní jeřáb

Starship se tentokrát mohl rozpadnout

SpaceX a NASA jako hlavní zadavatel tedy mají před sebou ještě neuvěřitelné množství práce a tým Elona Muska bude muset v příštích měsících a letech střílet rakety na oběžnou dráhu s mnohem vyšší kadencí než doposud.

Během posledního letu inženýři úspěšně otestovali dodatečné zapálení motoru Starshipu až ve vesmíru a z pláště lodi odstranili velké množství ochranných tepelných štítů. Použili také starý design.

Přistání lodi Starship s hudebním doprovodem z filmu Interstellar:

Moderátoři ve studiu celou dobu varovali diváky, že se z toho důvodu možná loď při vstupu do atmosféry rozpadne, ale že to nebude žádný problém, SpaceX totiž tentokrát hledá konstrukční limity rakety. Ať byly obavy nafouknuté pro dramatizaci celé šou, či nikoliv, obnažené ocelové části průlet vydrželi a Starship elegantně přistál do vod Indického oceánu.

FAA: Starship může z Texasu startovat 25× ročně

Nejdůležitější zprávou letošního listopadu je proto čerstvý návrh revize environmentálních dopadů texaského kosmodromu „Starbase“ v Boca Chica na nejbližší okolí (PDF, 160 stran), kde se mimo jiné nachází ptačí rezervace.



Až 25 startů a 50 přistání ročně pro Starship (25+25 přistání pro Super Heavy a Starship)

FAA, americká obdoba našeho Úřadu pro civilní letectví, v něm konstatuje, že úpravy startovací rampy a data z dosavadního provozu umožňují navýšit počet startů rakety Starship až na 25 ročně.

Trump na místě

Ať už pomohla podzimní mediální kampaň Elona Muska, nebo nedávné volby a jeho vliv na nový establishment (zvolený prezident Trump byl během úterního letu přímo v Boca Chica), zdá se, že teď to může SpaceX pořádně rozjet.

Šestý integrovaný start rakety Starship Super Heavy měl speciálního hosta, který bude klíčovou figurou i při rozhodování o rozpočtu NASA, jenž to celé velkou měrou platí:

Je opravdu za pět minut dvanáct, podle ještě stále platného harmonogramu nás totiž už v závěru příštího roku čeká mise Artemis II, během které se kosmonauti z masa a kostí v lodi Orion podívají alespoň na orbitu Měsíce. Tak daleko od Země byl člověk naposledy v roce 1972!

NASA vybírá, kdo vyrobí kosmické náklaďáky

Program Artemis má nicméně mnohem širší cíle než jen prosté přistání na Měsíci. Výhledově se počítá i s výstavbou jednoduchých habitatů a lunárních základen, které jednou pomohou k letům k Marsu a dál do vesmíru.

Pokud by se nám totiž podařilo zpracovat pravděpodobné zásoby vody, mohli bychom z něj vyrobit palivo, které pak není třeba velmi draze vynášet ze Země s mnohonásobně vyšší gravitací.



Vizualizace nákladní verze Starship HLS a kosmického kamionu od Blue Origin

I když je tedy SpaceX klíčový partner a kontraktor NASA, zdaleka není jediný. Jedno konsorcium amerických a evropských leteckých titánů vyrábí již zmíněnou loď Orion, v podstatě takový malý autobus na lince Země – Měsíc, no a další se hlásí o zakázky na vývoj nákladních transportérů, které k našemu nejbližšímu sousedovi dovezou vše ostatní.

Na seznamu kontraktorů je proto sice opět SpaceX s nákladní verzí Starship HLS, ale stejně tak i jeho zatím poměrně tichý sok v pozadí – Blue Origin Jeffa Bezose z Amazonu. Právě tito dva dostanou od NASA zelenou k vývoji kosmických náklaďáků s užitečnou nosností 12-15 tun.

Proč je každý start Starshipu taková šou?

Jestli to všechno nakonec neskončí jen na papíře a ve formě líbivých vizualizací, ale nakonec rozhodně především americký daňový poplatník, který má na starost zdaleka největší díl účtu. Není tedy divu, že SpaceX dělá z každého startu Starshipu ohromnou šou, které nemůže konkurovat nikdo jiný včetně NASA a ESA.

Každý další úspěšný let natočený ze všech možných úhlů totiž udržuje globální společnost v přesvědčení, že je hlavní cíl programu Artemis technologicky a ekonomicky opravdu dosažitelný a cesta ke hvězdám má svůj smysl.