NASA věří, že Boeing Starliner jednou poletí. S lidmi to ale bude nejspíše až v roce 2023

Po konci raketoplánů přenechala NASA oběžnou dráhu soukromým firmám. V roce 2014 získala společnost SpaceX kontrakt na vývoj své kosmické lodi Crew Dragon v hodnotě 2,6 miliardy dolarů, zatímco Boeing získal 4,2 miliardy dolarů na vývoj Starlineru.

Kosmická loď Crew Dragon od SpaceX se připravuje na svůj třetí ostrý let k Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Mise Crew-3 má odstartovat v poslední říjnový den.

Letů Crew Dragonu ale bylo reálně více. Kromě prvního demonstračního letu v roce 2020 proběhla nedávno také mise Inspiration4. V příštím roce mají proběhnout dvě mise k ISS s posádkou a chystají se také turistické lety Axiom.

S Boeingem je to horší

V případě konkurenčního Boeingu je situace méně růžová. V prosinci 2019 proběhl testovací let bez posádky. Astronauti na ISS se však příletu lodě nedočkali. Starliner měl problém se software a po dvou dnech na oběžné dráze se vrátil zpět.

Na začátku srpna měl proběhnout reparát. Několik hodin před startem byl však druhý pokus přerušen a odložen na neurčito. Na vině byl problém, který se dříve neobjevil ani při pozemních zkouškách a ani při prvním letu. Ventily palivového systému dodávané firmou Aerojet Rocketdyne se zasekly – 13 z 19 ventilů nereagovalo podle očekávání.

Vyšetřování ukázalo, že příčinou byl oxid dusičitý, který unikal přes teflonové těsnění a reagoval s vlhkostí. Výsledkem byla tvorba kyseliny dusičné a koroze. Vlhkost byla patrně „normální vlhkostí prostředí“. Přesto se stalo něco, s čím se vůbec nepočítalo.

Některé ventily byly odeslány do Marshallova střediska vesmírných letů v Alabamě k počítačovému tomografickému skenování, demontáži a podrobnějším kontrolám. Vyšetřování stále pokračuje. Cílem je zjistit přesnou příčinu a najít řešení.

NASA na tiskové konferenci potvrdila, že Boeingu stále věří. „Nemám důvod nevěřit, že Boeing bude úspěšný v uvedení Starlineru do provozu,“ řekl vedoucí programu komerčních posádek NASA Steve Stich. „Problém vyřešíme a pak budeme mít dva systémy vesmírné dopravy, jak chceme.“

Aktuálně se počítá s tím, že by druhý let Starlineru mohl proběhnout v první polovině příštího roku. Neoficiálně se hovoří o „nejdříve květnu“. Boeing poté bude potřebovat dalších 6 měsíců, než se uskuteční první pilotovaný let.

Proběhnout by tak mohl na konci příštího roku ale jako reálnější se jeví začátek roku 2023. Teprve poté bude připraven doplnit Crew Dragon v dopravě posádek na ISS.