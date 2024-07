NASA vůbec poprvé poslala do vesmíru hiphopovou píseň. Její text byl přenesen na Venuši

NASA poslala na planetu Venuši text písně The Rain (Supa Dupa Fly) od úspěšné americké raperky a hudební producentky Melissy „Missy“ Elliott. Oznámila to prostřednictvím tiskové zprávy.

„Vybrala jsem si Venuši, protože symbolizuje sílu, krásu a zmocnění. A jsem opravdu vděčná, že mám příležitost sdílet své umění a své poselství s vesmírem!“ konstatovala Elliott.

Dotyčný text byl přenesen prostřednictvím Deep Space Network, tedy sítě obřích rádiových antén umístěných v Austrálii, Kalifornii a Španělsku, a to rychlostí světla. Celý proces díky tomu trval pouhých cca 14 minut.

„Jak průzkum vesmíru, tak umění Missy Elliott jsou o posouvání hranic,“ uvedla k tomu Brittany Brown z NASA, která s tímto nápadem přišla a předložila ho zpěvaččině týmu.

„Missy má bohaté zkušenosti s vyprávěním příběhů zaměřených na vesmír a s futuristickými vizuálními prvky ve svých videoklipech, takže možnost spolupracovat na něčem mimo tento svět se vysloveně nabízela,“ dodala.

The Rain (Supa Dupa Fly) je podle dostupných informací teprve druhou písní, jejíž text se tímto způsobem dostal do kosmu. Tou první byla Across The Universe od legendárních The Beatles.