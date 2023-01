NASA vybírá astronauty, kteří vyrazí na Měsíc. Rozhodnout mohou maličkosti

NASA má před sebou nelehký úkol: vybrat astronauty, kteří se v rámci programu Artemis vydají na Měsíc. Podle CNN vše probíhá v přísném utajení a konkrétní jména se dozvíme nejdříve „někdy na jaře“.

Doposud zjištěné informace však naznačují, že do užšího výběru se pravděpodobně dostali Reid Wiseman (vyznamenaný námořní letec), Christina Koch a Jessica Meir (dvojice známá tím, že podnikla první čistě ženskou vesmírnou procházku), Anne McClain (vojenská pilotka), zkušená veteránka Stephanie Wilson a konečně Kanaďan Jeremy Hansen.

Jak v rozhovoru pro výše zmíněnou CNN objasnil Garrett Reisman, který v kosmu strávil přes 95 dní, o finálním složení posádky mohou rozhodnout překvapivé maličkosti.

„Není to vždy spravedlivé...“

„Problém je, že to může být ovlivněno triviálními záležitostmi, jako je velikost skafandru, který nosíte. Pokud existuje pouze střední a velký, zatímco vy potřebujete extra velký, jste v háji. Nedostanete misi,“ konstatoval bývalý astronaut.

„Může to být šílené, ty drobnosti, které určují, jak to všechno dopadne – a není to vždy ten nejspravedlivější nebo nejtransparentnější proces,“ dodal.

Garrett rovněž připustil, že jde o „zvláštní a jedinečnou příležitost“ a že na účastníky této cesty (resp. dvou cest, v roce 2024 a o rok později) bezpochyby bude žárlit.