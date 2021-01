Během uplynulého roku se uskutečnilo několik významných vesmírných misí. Především se jednalo o Demo 2 (druhý testovací let kosmické lodi Crew Dragon od SpaceX k Mezinárodní vesmírné stanici současně první pilotovaný let jmenované lodi) a Crew-1 (první operační let Crew Dragonu).

Samostatnou zmínku si však zaslouží také úspěšný návrat členů Expedice 61 či start rakety Atlas 5 s marsovským roverem Perseverance. NASA nyní vybrala 100 snímků, které tyto a další události připomínají.