NASA X-59 je nadzvukové letadlo bez sonického třesku. Nemá čelní okno, pilot se dívá na 4K displej

Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) představil nové nadzvukové letadlo X-59, které hodlá testovat nad americkými městy. Agentura hodlá shromáždit důkazy o tom, že její letoun je schopen v tichosti létat rychlostí zvuku, což by bylo důvodem ke změně předpisů, která dnes znemožňují nadzvukovou komerční leteckou dopravu nad pevninou. Podrobnosti přináší magazín New Scientist.

Jakmile letadlo překročí rychlost zvuku, vytvoří se za ním rázová vlna. Tento „sonický třesk“ je tak hlasitý, že může vylekat lidi a zvířata, a dokonce rozbíjet okna či spouštět alarmy v autech. Při letu ve výšce 15 000 metrů by dnes již vyřazený Concorde pod sebou vytvářel hukot, který by zasáhl oblast širokou až 100 kilometrů.

Jen boční okna



Jednomístný letoun je 30 metrů dlouhý, 9 metrů široký. Klasické čelní okno by bylo příliš velkou aerodynamickou překážkou, tak jej konstruktéři prostě nahradili displejem.

Pilot se bude spoléhat na systém XVS (eXternal Vision System), který mu umožní sledovat letový provoz a další překážky. Hlavní kamera je umístěna nahoře, mírně před pilotní kabinou. Je rozšířená o schopnost umělého vidění, což pilotovi umožňuje vidět skrze mlhu a mraky. Druhá kamera pod nosem poskytuje částečný výhled směrem dolů. Vysouvá se při vzletu a přistání a stejně jako podvozek se při letu zasouvá.

Cílem je změna předpisů

NASA vyvinula tento letoun ve spolupráci s firmou Lockheed Martin v rámci projektu Quiet Supersonic Technology (QueSST), jehož cílem je prozkoumat způsoby, jak minimalizovat sonický třesk. V plánu je létat nad velkými americkými městy rychlostí 1510 kilometrů v hodině. Následně mezi obyvateli provede průzkum a informace předá Federálnímu úřadu pro letectví (FAA) a cílem změnit legislativu.

Letadlo absolvuje pozemní testy, následovat budou zkoušky při pojíždění ve vysokých rychlostech, a nakonec první let, jehož datum NASA zatím nestanovila. Cathy Bahm, která má projekt na starosti, upozorňuje, že letoun existuje pouze v jednom exempláři. „Až vzlétne, budu mít zatajený dech, dokud nepřistane,“ říká.

Bahm doufá, že tento projekt prokáže možnost změny předpisů tak, aby umožňovaly nadzvukové lety nad pevninou včetně obydlených oblastí. Formálně by se nemělo jednat o příliš složitý proces – mělo by stačit pouze zvýšit maximální povolenou rychlost.

Proti Concordu bude tichý

„Zvuk Concordu připomínal zahřmění přímo nad hlavou nebo praskající balón těsně vedle vás, zatímco zvuk našeho letounu bude spíše připomínat hřmění nebo dunění, které odpovídá vzdálenému hřmění nebo zavírání dveří sousedova auta na ulici,“ slibuje Bahm. „Myslíme si, že bude lépe splývat s pozadím každodenního života než Concorde.“



X-59 je relativně malé experimentální letadlo, ale Bahm je přesvědčena, že pokud bude inspirovat konstruktéry velkých komerčních dopravních letadel. NASA pro výrobu X-59 vytvořila analytické a konstrukční nástroje, které budou moci firmy používat při vývoji.

„Věřím, že do budoucích nadzvukových letounů budou začleněny prvky z X-59, v podstatě DNA tohoto stroje sestávající z dlouhé přídě, motorů nad křídly a hladkým povrchem na spodní straně. Myslím, že to vše je klíčové pro nižší hlučnost,“ konstatuje Bahm.

Pokud se skutečně podaří minimalizovat sonický třesk, mohla by FAA začít povolovat některým letadlům nad americkou půdou překonávat zvukovou bariéru, čímž by se zkrátila doba letů, a to navzdory přetrvávajícím stížnostem občanů na hluk ze stávajících podzvukových letadel. Na druhé straně dřívější výzkum NASA upozornil na zvýšenou uhlíkovou stopu nadzvukového létání.