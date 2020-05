NASA zveřejnila fotografie ze včerejšího startu Crew Dragonu. Vybrali jsme ty nejlepší

V sobotu v noci středoevropského času odstartovala z floridského Mysu Canaveral raketa Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon. Podívejte se na vybrané fotky ze startu.

Start byl výjimečný tím, že šlo o první pilotovaný let Crew Dragonu. Po devíti letech, kdy skončil provoz amerických raketoplánů, to ale hlavně bylo poprvé, co se posádka vydala k ISS z amerického území. Kromě toho šlo o první let, který vypravila soukromá společnost SpaceX.

Crew Dragon nyní krouží na oběžné dráze. V neděli kolem půl páté odpoledne se očekává jeho připojení k Mezinárodní vesmírné stanici. Od půl čtvrté najdete na Živě česky komentovaný přímý přenos.