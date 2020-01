Nasal Ranger: Bizarní zařízení pomáhá Američanům bojovat proti nelegálnímu pěstování konopí

Město Bessemer v Michiganu investovalo cca 3 400 dolarů do nákupu zařízení zvaného „Nasal Ranger“ v naději, že tím vyřeší neustále se zvětšující problém: zápach, který vydávají rostliny konopí.

„Bessemer smrdí,“ konstatovala členka městské rady Linda Nelson. „Marihuanu můžete cítit všude. Jsou tu lidé, kteří kvůli zápachu přicházejícímu od jejich sousedů nemohou sedět na zahradě.“

Michigan legalizoval pěstovaní konopí v roce 2018, ovšem jsou zde určitá omezení. Lidé starší 21 let mohou mít doma maximálně 12 rostlin. Ty se navíc musí nacházet v uzamčených prostorách – nikoliv venku.

Megafon na nos?

Obyvatelé Bessemeru však vzhledem k všudypřítomnému odéru marihuany ve vzduchu mají oprávěné podezření, že řada bezohledných jedinců tato pravidla porušuje. A právě tady nastupuje na scénu Nasal Ranger.

Přístroj, který na první pohled vypadá jako megafon na nos, je ve skutečnosti olfaktometr – což znamená, že dokáže detekovat zápach určité látky a měřit jeho intenzitu.

Místní úředník George Beninghaus se v současnosti s Nasal Rangerem učí zacházet a doufá, že díky němu odhalí co nejvíc případů nelegalního pěstování konopí. Jeho spoluobčané by to nepochybně ocenili.