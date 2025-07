Naše mozky během pandemie stárly rychleji. Nemohla za to nákaza, ale chronický stres

Zdá se, že pandemie covidu-19 zanechala stopy na našem zdraví, i když jsme se samotnému viru dokázali vyhnout. Podle rozsáhlé britské studie, která využila tisíce skenů mozků z projektu UK Biobank, nám všem během pandemických let mozek stárnul v průměru o pět a půl měsíce rychleji, než by odpovídalo normálnímu plynutí času. Urychlené stárnutí mozku vědci zaznamenali bez ohledu na to, zda člověk prodělal infekci, či nikoli, což ukazuje na dopad samotného prožitku pandemie, nezávisle na onemocnění.

Umělá inteligence a magnetická rezonance

Vědci použili umělou inteligenci, kterou nejprve na datech z více než 15 000 snímků z magnetické rezonance „naučili“, jak vypadá mozek v různém věku. Tento model pak dokázal odhadnout tzv. „biologický věk mozku“, který se často neshoduje s věkem podle kalendáře. Jde v podstatě o ukazatel strukturálního zdraví a celkového stavu mozkových struktur, odrážející jejich opotřebení.



Návrh studie, rámec analýzy a hodnocení přesnosti modelů pro předpověď věku mozku

Následně pomocí vytrénované AI analyzovali téměř tisícovku skenů mozku dospělých Britů. Vybráni byli pouze zdraví jedinci bez chronických onemocnění, aby výsledky nebyly zkresleny již existujícími zdravotními problémy. 432 účastníků prošlo vyšetřením magnetickou rezonancí před a po pandemii, zatímco kontrolní skupina, sestávající z 564 osob, absolvovala dva skeny ještě před pandemií. Algoritmy pak vyhodnocovaly takzvaný „brain-age gap“, tedy rozdíl mezi biologickým a skutečným stářím mozku.

Ukázalo se, že zátěž pandemie nedopadla na všechny stejně. Pozorované změny mozku byly výraznější u mužů a také u jedinců z ekonomicky a sociálně slabšího prostředí. Zatímco u mužů se předpokládá o něco vyšší citlivost mozku na změny vyvolané stresem, u lidí s nižšími příjmy či vzděláním se pravděpodobně projevil dopad větší existenční nejistoty a menších možností, jak se s psychickou zátěží vyrovnat. Čím byl člověk starší, tím víc se negativní dopad pandemie na jeho mozek násobil. Naopak vzdělanější nebo ekonomicky zajištěnější lidé vykazovali nápadně menší „opotřebení“.

Kognitivní schopnosti klesly jen nakaženým

Zrychlené stárnutí mozkové struktury je jedna věc, ale co myšlení? Právě zde studie odhalila zásadní rozdíl. Měřitelný pokles kognitivních schopností, konkrétně v rychlosti zpracování informací a v takzvané mentální flexibilitě, zaznamenali vědci pouze u těch účastníků, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19, a to přesto, že infekce většiny účastníků nebyla nijak těžká. U neinfikovaných vědci nezaznamenali výrazné rozdíly, ale není zcela vyloučeno, že došlo k mírnějším změnám. Samotný prožitek pandemie však tedy ke zhoršení výkonu v testech nevedl.

Pokud za rychlejším stárnutím mozku u neinfikovaných nestál přímo virus, co to tedy bylo? Hlavním viníkem je podle autorů chronický stres a zásadní změny v životním stylu. Dlouhé měsíce v sociální izolaci, strach o zdraví, ekonomická nejistota a narušení denních rutin se jednoduše podepsaly na mozkové tkáni. Jde o daň za bezprecedentní společenskou zátěž, které jsme byli kolektivně vystaveni. Obdobná zjištění přišla nedávno také u mladších ročníků: teenageři prožili v pandemii podobné zrychlení stárnutí mozku, konkrétně u chlapců se jednalo o téměř rok a půl, u dívek dokonce o více než čtyři roky navíc.

Zůstanou nám starší mozky už napořád? To zatím s jistotou nevíme. Autoři studie jsou však mírně optimističtí a domnívají se, že pozorované změny by mohly být alespoň částečně vratné. O to důležitější je nyní dbát na to, co mozku prokazatelně prospívá: pravidelný pohyb, kvalitní spánek, duševní aktivita, a hlavně sociální vazby.