Návod, jak na Mezinárodní vesmírnou stanici propašovat kostým gorily

Na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) bylo za dobu její existence úspěšně propašováno mnoho věcí: od alkoholu a cigaret až po zpopelněné ostatky herce Jamese Doohana.

Když se ale bývalý astronaut NASA Mark Kelly v roce 2015 pokusil svému dvojčeti Scottovi poslat na ISS kostým gorily, věci nešly podle plánu.

Dotyčný oblek byl totiž zničen při explozi rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Sourozenci Kellyové se však odmítli vzdát. „Když jsem příště telefonoval se svým bratrem, řekl jsem, že příště mu pošlu další kostým gorily,“ řekl Scott v novém rozhovoru pro magazín People.

O rok později tak mohlo vzniknout dnes již legendární video, na kterém „gorila“ mj. pronásleduje po ISS britského astronauta Tima Peakea.

„Lidem se to samozřejmě líbilo. Jak bys nemohl mít rád vesmírnou gorilu?“ komentoval to Scott, který později přiznal, že tato konkrétní scéna byla zinscenovaná. Jiné však již ne.

„Pokračoval jsem dolů do ruského segmentu. Když to viděli, jen se smáli jako by tomu nevěřili. Byl to konec mého roku ve vesmíru. Takže to chtělo trochu humoru,“ uzavřel Scott.