Navzdory zákazu rostou emise látek poškozujících ozonovou vrstvu. Jejich původ je záhadou

Vědci varují, že v atmosféře rychle narůstá koncentrace některých chlor-fluorovaných uhlovodíků (CFC), které poškozují ozonovou vrstvu. Jde o poměrně nečekaný vývoj, neboť výroba těchto chemických látek byla v roce 1989 celosvětově zakázána Montrealským protokolem, informuje New Scientist.

Chlor-fluorované uhlovodíky jsou halogenderiváty uhlovodíků obsahující atomy fluoru nebo chloru. Nejznámější podskupinou jsou freony, obsahující alespoň dva vázané halogeny, z nichž minimálně jeden musí být fluor. Ty se dříve ve velkém měřítku používaly v chladicích zařízeních, jako hasicí prostředky nebo hnací médium ve sprejích.

Objem roste napříč zákazu

Luke Western z Bristolské univerzity ve Velké Británii a jeho kolegové odhalili v atmosféře mezi lety 2010 a 2020 prudký nárůst globálních koncentrací pěti chemických látek z kategorie CFC. Jejich zjištění by mohlo naznačovat, že se v některých továrnách stále nelegálně vyrábějí.

Na základě údajů ze čtrnácti měřicích stanic po celém světě vědci zjistili, že koncentrace látek CFC-112a, CFC-113, CFC-113a, CFC-114a a CFC-115 se od roku 2010 zvýšily a v roce 2020 dosáhly rekordního množství. Tento skokový nárůst pravděpodobně výrazně nezabrání obnově ozonové vrstvy, která by se měla zcela zacelit do roku 2060, ale vzhledem k vlivu těchto plynů na oteplování planety jsou zjištění znepokojující.

Western na tiskovém briefingu novinářům řekl, že tato zjištění by měla sloužit jako „včasné varování“ pro země, aby potlačily nelegální výrobu těchto chemických látek. Množství těchto plynů vypuštěných v roce 2020 bude mít stejný oteplovací účinek jako všechny uhlíkové emise Švýcarska, uvedl. „Takže dopady na klima jsou poměrně značné.“

Část nárůstu emisí lze vysvětlit skokovým nárůstem výroby fluorovaných uhlovodíků (HFC), které se hojně používají jako náhrada freonů. Výroba HFC někdy vede k produkci a uvolňování CFC coby vedlejšího produktu. Zejména dva freony – CFC-112a a CFC-113 – však nemají žádné známé legální využití a vědci si nejsou jisti, co je příčinou nárůstu jejich emisí.

Kde se vzaly?

Western naznačil, že by to mohlo být tím, že továrny používají CFC-112a nelegálně například k výrobě fluorovinyl etheru nebo rozpouštědel. „Nemáme žádné důkazy, které by naznačovaly, že se to děje,“ řekl. „Je to však jedno z mála dosud známých použití CFC-112a.“

Stejně tak si vědci nejsou jisti, odkud vlastně emise pocházejí. „Jsme si naprosto jisti tím, že nepocházejí z Evropy ani ze Spojených států,“ řekl člen týmu Isaac Vimont z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru. Ani podle něj však zatím není jasné, které země jsou zdrojem těchto emisí.

V roce 2018 bylo zjištěno, že zdrojem nárůstu emisí CFC-11 jsou továrny v Číně. Předchozí výzkumy identifikovaly východní Asii také jako zdroj emisí CFC-113a a CFC-115. „Je zapotřebí dalšího monitorování v celém regionu, které by pomohlo určit zdroj současného nárůstu emisí,“ napsali autoři studie publikované v odborném časopise Nature Geoscience.

Podle Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu, který byl ratifikován v roce 2016, se země z celého světa zavázaly snížit výrobu a spotřebu HFC. Tyto látky jsou sice pro ozonovou vrstvu neškodné, ale negativně se podílejí na klimatických změnách. Western uvedl, že toto opatření by mělo pomoci řešit i emise freonů.