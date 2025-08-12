Nebe nad Českem patří nízkonákladovkám. A Turkům. Podívejte se, kdo tu létá nejčastěji

České nebe patří nízkonákladovkám. Dokládají to pravidelné grafy, kterými se vždy v polovině měsíce (za ten předchozí) chlubí Řízení letového provozu ČR, s.p. Poslední čísla tedy zatím máme za červen a co nevidět se můžeme těšit na první prázdninový měsíc, který díky charterům jistě výrazně vstoupí do hry.
Nejčastější letecké společnosti na českém nebi
V červnu zemi zdaleka nejčastěji přelétávaly stroje irského Ryanairu a maďarské nízkonákladovky Wizz Air. Bronz patří s velkým odstupem německému hegemonu Lufthansa a brambora tureckým aeroliniím.
Červen 2025: TOP10 společností na české obloze (především tranzit)
Mimochodem, Turci jsou nad Českem jako doma, v první desítce totiž mají ještě několik dalších želízek.
Pomineme-li známá jména jako nizozemské impérium KLM, Emirates a domácí Smartwings, Ankara má prsty také v nízkonákladovce SunExpress a Pegasus Airlines, které desítku uzavírají.
Nejčastější letecké společnosti létající z/do Prahy
Tolik tedy k přeletům a teď ještě tabulka nejčastějších návštěvníků našeho nejfrekventovanějšího leteckého hubu v Praze. V tomto případě se už pochopitelně pořadí dramaticky přeskupí, na první pozici se totiž s velkým odstupem dostávají Smartwings. Tvoří skoro čtvrtinu.
Červen 2025: TOP10 společností létajících z/do Prahy
Následuje opět Ryanair a tentokrát ještě britský EasyJet, největší německá nízkonákladovka Eurowings (patří pod Lufthansu) nebo třeba o něco méně známý Hello Jets z Rumunska. Výčet nízkonákladovek, které doplňuje ještě severský Norwegian a opět Turci, narušuje vedle Lufthansy snad jen KLM.
České nebe je koridor...
Rozpor mezi oběma žebříčky je dán především tím, že Česko protíná významný dopravní koridor ve směru Z/SZ-JV.
Drtivou většinu strojů, které uvidíte ve vysokých letových hladinách, proto netvoří stroje, které by snad přistávaly v Praze, Brně, Ostravě a na dalších místech republiky, ale především křižující linky z Velké Británie, Německa nebo Asie.
Nejčastější výskyt letadel ve vysokých letových hladinách, jak je zachytil můj přijímač ADS-B v letech 2020-2025 (596 milionů GPS pozic). Temně fialové barvy prozrazují patrný koridor, který dále zasahuje do Rakouska
Stejný koridor objevíte i na Flighradar24 a dalších veřejných službách pro sledování letecké dopravy v živém přenosu.
A to i koridor vojenský
České nebe zároveň prakticky každý den navštěvují i létající vojenské tankery a transportní letouny zahraničních armád. Především americké USAF a britské královské letectvo RAF mířící na své základny v jihovýchodní Evropě a v Asii.
A tady je západovýchodní koridor ještě patrnější. Toto jsou nejtypičtějších trasy vojenských letů (5,7 milionů GPS pozic). Všimněte si slabší linky výše. Ta se začala vykreslovat až po únoru 2022, jsou to totiž americké a další vojenské transporty do Rzeszów–Jasionka
Aktivita ještě zesílila po útoku Ruska na Ukrajinu, zrodil se totiž v podstatě nový koridor s cílem na polském letišti Rzeszów–Jasionka. Některé z těchto exotičtějších strojů jsme si ukázali ve speciálním výběru.