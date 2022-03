Nebezpečné mikroplasty jsou všude. Teď je vědci poprvé našli i v lidské krvi

Mikroplasty, tedy drobné úlomky jakéhokoli typu plastu menší než 5 milimetrů, se dostávají do přírodních ekosystémů z různých zdrojů – z kosmetiky, oblečení, obalů na potraviny a průmyslových procesů. Teď je vědci poprvé našli i v lidské krvi, přičemž částečky plastů byly zjištěny u téměř 80 % testovaných osob.

Tyto drobné částice se mohou volně pohybovat po celém těle a uvíznout v orgánech, což může způsobit závažné zdravotní problémy. Vědci nyní chtějí pochopit celý rozsah účinků – krátkodobých i dlouhodobých – na lidské zdraví.

Mikroplasty v krvi

Mikroplasty se hojně vyskytují takřka po celém světě – od nejvyšší hory až po propastné hlubiny Tichého oceánu. Do lidského organismu mohou pronikat v potravinách, ve vodě, a dokonce i ve vzduchu, který dýcháme.

Vědci zkoumali vzorky krve 22 anonymních zdravých a dospělých dobrovolníků. Zjistili, že 17 z nich mělo v těle částečky plastů. V polovině odebraných vzorků byl nalezen polyethylentereftalát (PET), který se používá pro výrobu lahví na nápoje. Další třetina vzorků obsahovala polystyren, jež se využívá k balení potravin a dalšího zboží. Některé vzorky krve obsahovaly více než dva druhy plastů.

Čtvrtina vzorků krve obsahovala polyethylen, který je základním materiálem pro výrobu igelitových tašek. „Naše studie je prvním důkazem, že máme v krvi částice polymerů – je to průlomový výsledek,“ říká ekotoxikolog a profesor Kick Vethaak z Vrije Universiteit Amsterdam v Nizozemsku.

Co to znamená pro lidské zdraví?

„Velkou otázkou je,“ pokračuje Vethaak, „co toto množství plastů udělá s lidským tělem. Mohly by se přesunout na specifická a běžná místa nebo do orgánů – možná proklouznou přes hematoencefalickou bariéru (přechod mezi mozkovými kapilárami a mozkovou tkání). V našem mozku nebo jinde by mikroplasty mohly potenciálně způsobit závažná onemocnění.“

Vědci jsou si vědomi, že výsledky jejich výzkumu stojí na studii s relativně malým počtem účastníků. Chtějí proto výzkum rozšířit, zvýšit počet dobrovolníků i typů sledovaných plastů. „Naléhavě potřebujeme financovat další výzkum, abychom mohli zjistit podrobnosti,“ říká Vethaak. Vzhledem k mnoha dalším hrozbám pro veřejné zdraví prý není času nazbyt.

Již dřívější výzkumy prokázaly, že výkaly dětí i dospělých obsahují částice syntetických látek. Zarážející byla skutečnost, že mikroplasty byly ve výkalech dětí přítomny v desetinásobné koncentraci než v případě vzorků dospělých osob. Podle vědců to může souviset s krmením dětí z plastových lahví, při kterém denně spolknou miliony částic mikroplastů.