Nebývalé horko pokračuje. Země zažila nejteplejší září v historii, překonalo rekord o 0,5 °C

Podle mezinárodního souboru dat, který používá Světová meteorologická organizace (World Meteorological Organization; WMO) pro své zprávy o stavu globálního klimatu, zažila naše planeta nejteplejší září v historii – a to s rekordním náskokem.

Tato skutečnost je pokračováním dlouhé série mimořádných teplot na pevnině i na moři a dle WMO je zlověstným signálem o rychlosti, s jakou skleníkové plyny mění naše klima. Rok 2023 je nyní na nejlepší cestě stát se nejteplejším rokem v historii, neboť v posledních několika měsících byla překonána řada teplotních rekordů.

Evropská služba pro změnu klimatu Copernicus Climate Change Service (C3S) uvádí, že v září byla průměrná teplota na povrchu 16,38 °C. To je o 0,5 °C více než hodnota předchozího nejteplejšího září z roku 2020 a přibližně o 1,75 °C více ve srovnání s měsíci září v referenčním předindustriálním období 1850 až 1900.

Pod kotel přikládá El Niño

Hlavní klimatoložka organizace Union of Concerned Scientists Kristina Dahl po přečtení zprávy o překonání rekordu řekla: „Seděla jsem za stolem a snažila se vymyslet lepší způsob, jak to popsat, ale nešlo to. Je to prostě příliš šokující. Znepokojující, alarmující, divoké – jakýkoli superlativ chcete použít.“

Dle Dahl je doslova ohromující skutečnost, že globální teplota v letošním září je na stejné úrovni jako obvykle bývá v červenci, který je zpravidla nejteplejším měsícem v roce. „Takže to opravdu jen ilustruje, jak hluboce se naše klima mění.“ konstatovala.

Globální anomálie povrchové teploty vzduchu v září

To, co se celé léto odehrávalo, byla směsice klimatologických faktorů, z nichž některé jsou dobře známé a jiné jsou naopak poněkud nejisté. Určitou míru nejistoty – spolu s trochou tepla navíc – do tohoto procesu právě teď vnáší jev El Niño – pásmo teplé vody, které se tvoří v Tichém oceánu u pobřeží Jižní Ameriky.

Tento jev může obvykle přidat pár desetin stupně Celsia tím, že přenáší teplo z oceánů do atmosféry. Přesné účinky nebo datum příchodu jevu El Niño mohou být nepředvídatelné – a tento jev se stále vyvíjí. Jedná se však o cyklický přírodní proces, takže klimatologové jsou zvyklí jej zapracovávat do svých výpočtů.

Od června svět zažívá nebývalé horko

„Od června zažívá svět nebývalé horko na souši i na moři. Teplotní anomálie jsou obrovské – mnohem větší než cokoli, co jsme kdy v minulosti zaznamenali. Rozsah antarktického zimního mořského ledu byl v tomto ročním období nejnižší v historii. Obzvláště znepokojivé je, že se oteplující jev El Niño stále vyvíjí, a tak můžeme očekávat, že rekordní teploty budou pokračovat ještě několik měsíců, což bude mít kaskádovité dopady na naše životní prostředí a společnost,“ uvedl generální tajemník WMO Petteri Taalas.

WMO pro své činnosti v oblasti monitorování klimatu kombinuje soubor reanalytických dat C3S (nazývaný ERA5) s pěti dalšími mezinárodními soubory dat. Předběžná zpráva o stavu globálního klimatu v letošním roce bude zveřejněna na začátku listopadové konference OSN o změně klimatu COP28 v Dubaji.

„Bezprecedentní teploty pro toto roční období zaznamenané v září – po rekordním létě – překonaly rekordy o mimořádnou hodnotu. Takto extrémní měsíc posunul rok 2023 na pochybné první místo – na cestě k nejteplejšímu roku a zhruba o 1,4 °C nad předindustriální průměrnou teplotu,“ konstatovala zástupkyně ředitele služby Copernicus Climate Change Service Samantha Burgess.