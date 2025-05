Nečekaně dobrá zpráva. Pravidelná konzumace čokolády snižuje krevní tlak a zoceluje cévy

Vědecké poznatky z posledních let občas přinášejí překvapivě příjemné zprávy: některé oblíbené dobroty, například kvalitní hořká čokoláda nebo černý či zelený čaj, mohou pomáhat snižovat krevní tlak. Klíčovou roli v tom hrají přírodní látky zvané flavan-3-oly, které najdeme nejen v čaji a čokoládě, ale také v jablkách a hroznech. Tyto sloučeniny pomáhají cévám zejména tím, že zvyšují produkci oxidu dusnatého – látky, která rozšiřuje cévy a zlepšuje průtok krve.

Odborníci analyzovali 145 klinických studií zahrnujících přes pět tisíc účastníků. Zjistili, že pravidelná konzumace flavan-3-olů může snížit krevní tlak podobně účinně jako některé běžně předepisované léky. Největší efekt se přitom projevil u lidí se zvýšeným tlakem nebo přímo s hypertenzí, kde pokles činil v průměru 4 až 7 mmHg systolického a 2 až 5 mmHg diastolického tlaku, což jsou hodnoty srovnatelné s obvyklou medikací na hypertenzi.

Pozitivní dopady čaje a čokolády

U zdravých lidí byl pokles tlaku jen minimální, což naznačuje, že se účinek flavan-3-olů „aktivuje“ jen když je skutečně potřeba. Příroda očividně ví, co dělá, a různé látky v jablku nebo kostce čokolády se navzájem doplňují. Zásadní je však pravidelnost – bez každodenní konzumace se kýžený efekt nedostaví. Doporučený denní příjem těchto látek se pohybuje mezi 400 a 600 miligramy.

Přínosy přitom nekončí jen u čísel na tlakoměru. Flavan-3-oly také zlepšují pružnost a funkci cév, což odborníci měřili pomocí schopnosti cév se rozšiřovat při zvýšeném průtoku krve. Každé procento zlepšení této hodnoty znamená až 10% snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění.

Potraviny, jako je například malé množství hořké čokolády s alespoň 70% obsahem kakaa, hrnek zeleného nebo černého čaje, dvě jablka či hrozen, fungují lépe než doplňky stravy s izolovanými látkami. Průměrná denní dávka ve studiích odpovídala zhruba 56 gramům čokolády, třem šálkům čaje nebo dvěma jablkům.

Zařazením do jídelníčku určitě nic nezkazíte

Pozitivní je, že vedlejší účinky jsou prakticky zanedbatelné – pouze 0,4 % účastníků hlásilo mírné zažívací potíže nebo bolest hlavy, které rychle odezněly. To je v ostrém kontrastu s některými léky na vysoký tlak, které mohou mít výrazně nepříjemnější dopady. Výjimku tvoří lidé s diabetem 2. typu, u nichž se efekt na tlak neprokázal.

Co z toho plyne pro běžný život? Zařadit do jídelníčku pravidelně menší množství kvalitní hořké čokolády, čaje, jablek nebo hroznů je jednoduché, chutné a může to být významný krok pro zdraví srdce a cév. Pochopitelně to ale nenahrazuje lékařskou péči ani předepsané léky. Jako doplněk zdravého životního stylu ale mají své místo – a navíc potěší nejen tělo, ale i chuťové buňky. U některých léků však může být potřeba konzultovat konzumaci většího množství zeleného čaje s lékařem.

Jako doplněk zdravého životního stylu, ideálně ve spojení s pohybem, střídmostí v solení a středomořskou stravou, tedy může kousek čokoládové tabulky nebo šálek čaje sehrát určitou pozitivní roli. A jak se říká – když léčba chutná, je o to snazší ji dodržet.