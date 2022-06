Nedávno objevený „Super Krab“ je extrémní verzí slavného Krabího pulsaru

Soustava radioteleskopů Very Large Array v roce 2018 v rámci svého prvního průzkumu oblohy mimo jiné detekovala i objekt VT 1137-0337, který se jevil jako pozůstatek supernovy, tedy pulsar s pulsarovou mlhovinou, v trpasličí galaxii vzdálené 395 milionů světelných let. Brzy se ukázalo, že jde o velmi zvláštní záležitost.

Pulsar objektu VT 1137-0337 je nesmírně jasný, mnohem jasnější než normální pulsary. Zároveň se zdá, že celý objekt je velmi mladý a to i na pozemské poměry. Předchozí podobný průzkum se v této části oblohy odehrál v roce 1998 a astronomové tam nic takového nenašli. Mohl by to být úplně nejmladší pulsar s pulsarovou mlhovinou, na jaký jsme zatím narazili.

V roce 1054 objevili čínští, japonští a islámští astronomové „novou hvězdu“ v souhvězdí Býka. Dnes víme, že šlo o supernovu, jejíž pozůstatek, v podobě Krabí mlhoviny o průměru 11 světelných let s Krabím pulsarem, náleží k nejvíce studovaným objektům na obloze.

Vzhledem k relativně malé vzdálenosti 6 500 světelných let jde o nejjasnější „trvalý“ zdroj gama záření na naší obloze. Pulsar VT 1137-0337 je ale v absolutních číslech 10 000krát jasnější.

„Super Krab“

Dillon Dong z Caltechu a jeho kolegové se přesto domnívají, že Krabí pulsar a pulsar VT 1137-0337 mají hodně společného. V obou případech pulsar obklopuje výrazná pulsarová mlhovina. Pokud víme, tak takovou mlhovinu vytváří magnetické pole pulsaru, když urychluje částice materiálu vyvrženého explozí supernovy na rychlost blízkou rychlosti světla.

Jak uvádí Dong, pulsar VT 1137-0337 je nejen mnohonásobně jasnější než Krabí pulsar, ale má rovněž podstatně silnější magnetické pole. Proto o něm badatelé mluví jako o „Super Krabovi“.

Pulsar VT 1137-0337 prý nemůže být starší než 60 až 80 let. Mohl vzniknout před pouhými 14 lety. Jak ale upozorňuje Gregg Hallinan z Caltechu, který byl rovněž členem výzkumného týmu, existuje možnost, že „Super Krab“ je vlastně starší než 24 let, ale jeho pulsarová mlhovina byla v prvních letech své existence natolik hustá, že záření pulsaru nejprve nebylo viditelné pro pozemské přístroje.

Pulsary během svého mládí rychle slábnou. VT 1137-0337 ztrácí ročně asi 5 procent svého výkonu. To znamená, že astronomové musejí konat rychle, než zeslábne příliš. Aby pulsar VT 1137-0337 mohl mít pozorovanou pulsarovou mlhovinu, musí být vybaven velice silným magnetickým polem.

Vzhledem k tomu by vlastně mohlo jít o mladičký magnetar. To by byl skvělý úspěch, protože magnetary jsou nesmírně vzácné a ještě nikdy jsme neměli příležitost pozorovat jejich „dětské krůčky“.